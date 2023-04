यूपी बोर्ड परीक्षा नतीजों को लेकर शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने दिया बड़ा अपडेट, बताया कब आएगा रिजल्ट?

UP Board Exam Results 2023: यूपी बोर्ड (UP Board) की हाईस्कूल (High School) और इंटर मीडिएट परीक्षाओं (Intermediate ) के नतीजों को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। यूपी बोर्ड (UP Board) के नतीजे इस बार समय से पहले ही घोषित कर दिए जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी (Gulab Devi) ने इसे लेकर जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि इस बार यूपी बोर्ड (UP Board) की 10वीं और 12वीं परीक्षाओं के नतीजे 27 अप्रैल से पहले ही जारी कर दिए जाएंगे। वहीं एनसीईआरटी के सिलेबस (NCERT Syllabus) से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला (Suryakant Tripathi Nirala) की कविता हटाने के मुद्दे पर भी उन्होंने जवाब दिया।

इस बार यूपी बोर्ड परीक्षा (UP Board Exam) की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन भी समय से पहले ही हो गया है। इस बार 18 मार्च से बोर्ड परीक्षाओं की कॉपियों की जांच शुरू की गई थी। बोर्ड की तरफ से एक अप्रैल अंतिम तारीख निर्धारित की गई थी, लेकिन इसे 31 मार्च तक ही पूरा कर लिया गया था। जिसके बाद से ही ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि इस बार बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे भी जल्द आ सकती है और अब शिक्षा मंत्री गुलाब देवी (Gulab Devi) ने भी साफ कर दिया है कि 27 अप्रैल से पहले बोर्ड परीक्षाओं के रिजल्ट की घोषणा कर दी जाएगी।

मुगलों के इतिहास को खत्म करने की बात निराधार

वहीं दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री ने एनसीईआरटी (NCERT) के सिलेबस से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला (Suryakant Tripathi Nirala) की कविता हटाने के मुद्दे पर शुरू हुई सियासत पर भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल पहले चीजों की पूरी जानकारी कर लें। यूपी बोर्ड (UP Board) में एनसीईआरटी (NCERT) का सिलेबस लागू जरूर है, लेकिन हिंदी की किताब यूपी बोर्ड (UP Board) की अपनी है। इसलिए उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। जहां तक एनसीईआरटी (NCERT) के सिलेबस की बात है तो वह जैसा सिलेबस में परिवर्तन करते हैं वह हमे पढ़ाना होता है।

गुलाब देवी (Gulab Devi) ने कहा कि विशेषज्ञों की समिति छात्र-छात्राओं के हित, वर्तमान और भविष्य की जरूरत को देखते हुए कि क्या विषय कितना उपयोगी है इसके आधार पर सब तय करती है। इससे पहले शिक्षा मंत्री ने मुगलों के इतिहास को पाठ्यक्रम से हटाने की खबर को भी अफवाह बताया। उन्होंने कहा कि यूपी बोर्ड (UP Board) की 12वीं की पढ़ाई में कोई बदलाव नहीं हुआ है। मुगलों के इतिहास को खत्म करने की बात निराधार है। बिना तथ्य के भ्रम न फैलाएं। योगी सरकार (Yogi Government) सबको साथ लेकर चलती है, हमारी सरकार में कोई जाति धर्म के आधार पर कार्य नहीं होता है।