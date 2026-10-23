  1. हिन्दी समाचार
  2. क्षेत्रीय
  3. हरियाणा में बिजली कर्मियों ने हड़ताल की खत्म, सीएम नायम सिंह सैनी के साथ बैठक के बाद किया एलान

हरियाणा में बिजली कर्मियों ने हड़ताल की खत्म, सीएम नायम सिंह सैनी के साथ बैठक के बाद किया एलान

हरियाणा में बिजली कर्मचारियों की चल रही हड़ताल आखिरकार आज समाप्त हो गई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ कर्मचारी संगठनों की हुई उच्च स्तरीय बैठक के बाद हड़ताल खत्म हुई है। बिजली कर्मचारियों की तीन दिनों से हड़ताल चल रही थी, जिसके कारण वहां का जन जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया था।

By शिव मौर्या 
Updated Date

चंडीगढ। हरियाणा में बिजली कर्मचारियों की चल रही हड़ताल आखिरकार आज समाप्त हो गई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ कर्मचारी संगठनों की हुई उच्च स्तरीय बैठक के बाद हड़ताल खत्म हुई है। बिजली कर्मचारियों की तीन दिनों से हड़ताल चल रही थी, जिसके कारण वहां का जन जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया था। इस निर्णय से राज्यभर के आम जनजीवन, उद्योगों और प्रशासनिक सेवाओं को बड़ी राहत मिली है।

पढ़ें :- Delhi-NCR Weather Alert : मौसम का यू टर्न, छाए काले बादल, चल रही ठंडी हवाएं और भारी बारिश-ओले गिरने का अलर्ट

दरअसल, गुरुग्राम और नूंह में निजी कंपनी ‘इलेवन पावर’ को बिजली आपूर्ति का लाइसेंस दिए जाने के विरोध में बिजली कर्मी तीन दिन की हड़ताल पर चले गए थे। इस हड़ताल का असर धीरे-धीरे पूरे राज्य में पड़ने लगा। उद्योगों से लेकर अस्पतालों, स्कूलों, सरकारी कार्यालयों और आम जनजीवन को पूरी तरह से ठप कर दिया था। वहीं, अब मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक के बाद से बिजली कर्मचारियों ने बड़ा एलान करते हुए अपनी हड़ताल वापस ले ली।

कर्मचारी नेताओं ने स्पष्ट किया कि उनकी यह हड़ताल बिजली विभाग के निजीकरण के विरोध में थी। बातचीत के बाद सरकार ने उनकी मांगों पर सहमति जताई है, जिसके बाद कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल वापस लेने का फैसला किया है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

हरियाणा में बिजली कर्मियों ने हड़ताल की खत्म, सीएम नायम सिंह सैनी के साथ बैठक के बाद किया एलान

हरियाणा में बिजली कर्मियों ने हड़ताल की खत्म, सीएम नायम सिंह सैनी...

मानदेय बढ़ोतरी के मुद्दे पर रमाकांती त्रिपाठी ने उठाई आवाज,मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन

मानदेय बढ़ोतरी के मुद्दे पर रमाकांती त्रिपाठी ने उठाई आवाज,मुख्यमंत्री को भेजा...

'ऐसे सनातन में नहीं रह सकता, अगले महीने इस्लाम या बौद्ध धर्म अपनाऊंगा', आगरा में फूट-फूट कर रोए सपा प्रत्याशी

'ऐसे सनातन में नहीं रह सकता, अगले महीने इस्लाम या बौद्ध धर्म...

तन्मय मद्धेशिया का अंडर-16 स्टेट कैंप में चयन,पीपीगंज का बढ़ाया मान

तन्मय मद्धेशिया का अंडर-16 स्टेट कैंप में चयन,पीपीगंज का बढ़ाया मान

आज अखिलेश यादव का जन्मदिन मना रहे सपा कार्यकर्ता, जानें- साल में दो बार क्यों सेलिब्रेट होता है पूर्व सीएम का बर्थडे

आज अखिलेश यादव का जन्मदिन मना रहे सपा कार्यकर्ता, जानें- साल में...

इटली, फ्रांस और स्पेन में सड़कों पर क्यों उतरे छात्र? यूरोप में बढ़ते विरोध की क्या है वजह?

इटली, फ्रांस और स्पेन में सड़कों पर क्यों उतरे छात्र? यूरोप में...