Exit Poll : सोनिया गांधी की पहली प्रतिक्रिया, बोलीं- नतीजों का करें इंतजार और देखिए

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव 2024 (Lok Sabha Elections 2024) के एग्जिट पोल सामने आ चुके हैं। चुनाव नतीजों से पहले आए एग्जिट पोल पर कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) ने सोमवार को पहली प्रतिक्रिया दी है। बता दें कि सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) ने करुणानिधि की जन्म शताब्दी पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए दिल्ली में डीएमके (DMK ) ऑफिस पहुंची थीं। यहीं पर उनसे एग्जिट पोल (Exit Poll) में एनडीए (NDA )को बहुमत दिए जाने के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने अपना जवाब दिया।

We have to just wait and see. We are very hopeful that our results are completely the opposite of what the exit poll is saying.

कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी ने सोमवार को कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव के असल परिणाम ‘एग्जिट पोल’ के अनुमान से बिल्कुल विपरीत होंगे। सोनिया ने कहा हमें प्रतीक्षा करनी होगी। बस, इंतजार कीजिए और देखिए।

It's my pleasure to be here with my colleagues from the DMK on the very auspicious occasion of the 100th anniversary of Dr. Kalaignar Karunanidhi.

I had the good fortune of meeting him on many occasions, listening to what he had to say, and benefiting from his words of wisdom… pic.twitter.com/uwICKhPWo9

— Congress (@INCIndia) June 3, 2024