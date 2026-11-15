  1. हिन्दी समाचार
  2. क्षेत्रीय
  3. ट्रेन में दो जवानों से भिड़ गई महिला TTE, टिकट और चालान को लेकर हुई तीखी बहस, VIDEO वायरल

ट्रेन में दो जवानों से भिड़ गई महिला TTE, टिकट और चालान को लेकर हुई तीखी बहस, VIDEO वायरल

ट्रेन में बिना टिकट सफर कर रहे दो सेना के जवानों और महिला TTE के बीच तीखी बहस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। महिला टीटीई ने दोनों से पेनल्टी भरने को कहा, जबकि जवान टिकट बनाने की मांग करते नजर आए। विवाद के दौरान दोनों पक्षों ने एक-दूसरे का वीडियो भी बनाया।

By Kalpna Pandey 
Updated Date

Train Viral Video: राजस्थान में श्रीगंगानगर से बीकानेर जा रही सुपरफास्ट ट्रेन में शुक्रवार सुबह दो अग्निवीरों और महिला टिकट निरीक्षक (TTE) के बीच विवाद हो गया। दरअसल, ट्रेन में टिकट जांच के दौरान जनरल कोच में सफर कर रहे दो अग्निवीरों के पास टिकट नहीं मिली। इसके बाद महिला टीटीई ने दोनों से पेनल्टी भरने को कहा, लेकिन इसी बात को लेकर बहस शुरू हो गई। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

पढ़ें :- अमृतसर-कटिहार एक्सप्रेस में आग से मचा हड़कंप, यात्रियों को सुरक्षित निकालने का अभियान जारी

वायरल वीडियो में महिला टीटीई दोनों जवानों से बिना टिकट यात्रा करने पर पेनल्टी भरने को कहती हैं। इस पर अग्निवीर चालान भरने के बजाय टिकट बनाने की बात कहते सुनाई देते हैं। उनका कहना है कि टिकट काट दीजिए, लेकिन चालान नहीं भरेंगे। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच बहस तेज हो जाती है।

मामला उस समय और बढ़ गया, जब महिला टीटीई टैब की मदद से जवानों की तस्वीर लेने की कोशिश करती हैं। इस दौरान एक अन्य टीटीई भी वहां पहुंचता है और दोनों अग्निवीरों को समझाने की कोशिश करता है। लेकिन विवाद थमता नजर नहीं आता। जवाब में जवान भी महिला टीटीई का वीडियो रिकॉर्ड करने लगते हैं। बहस के दौरान महिला कर्मचारी जवानों से यह भी कहती सुनाई देती हैं कि आपकी नौकरी पर आ जाएगी।


 

पढ़ें :- नवरत्न BEML की बड़ी कामयाबी, मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट से जुड़ा ₹5,400 करोड़ का ऑर्डर

इस पूरे घटनाक्रम को ट्रेन में मौजूद किसी यात्री ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, जिसके बाद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो सामने आने के बाद लोगों की राय भी बंटी हुई है। कुछ लोग महिला टीटीई का समर्थन करते हुए कह रहे हैं कि वह सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रही थीं और रेलवे के नियम सभी यात्रियों पर समान रूप से लागू होते हैं। वहीं, कुछ यूजर्स का कहना है कि अग्निवीरों के साथ बातचीत करते समय सम्मान और संयम का ध्यान रखा जाना चाहिए। फिलहाल इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

यूपी में दो कारों की आगे निकलने की होड़ ने ली चार दोस्तों की जान, छठ की खुशियां मातम में बदली

यूपी में दो कारों की आगे निकलने की होड़ ने ली चार...

2027 में यूपी से योगी को, फिर 2029 में नरेंद्र मोदी को दिल्ली की सत्ता से हटाएंगें : असदुद्दीन ओवैसी

2027 में यूपी से योगी को, फिर 2029 में नरेंद्र मोदी को...

मौत की सजा पर रोक का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ में पास, भारत-अमेरिका समेत 33 देशों ने किया विरोध

मौत की सजा पर रोक का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ में पास,...

UP Rain Alert : छठ पूजा पर व्रतियों की मुश्किलें बढ़ा सकता है खराब मौसम! यूपी के 18 जिलों में बारिश का अलर्ट

UP Rain Alert : छठ पूजा पर व्रतियों की मुश्किलें बढ़ा सकता...

ट्रेन में दो जवानों से भिड़ गई महिला TTE, टिकट और चालान को लेकर हुई तीखी बहस, VIDEO वायरल

ट्रेन में दो जवानों से भिड़ गई महिला TTE, टिकट और चालान...

वोटर लिस्ट में गड़बड़ी सामने आयी तो ERO, AERO, BLO और सुपरवाइजर का कटेगा मानदेय, गलती बताने वाले को मिलेगा इनाम

वोटर लिस्ट में गड़बड़ी सामने आयी तो ERO, AERO, BLO और सुपरवाइजर...