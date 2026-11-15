ट्रेन में दो जवानों से भिड़ गई महिला TTE, टिकट और चालान को लेकर हुई तीखी बहस, VIDEO वायरल

Train Viral Video: राजस्थान में श्रीगंगानगर से बीकानेर जा रही सुपरफास्ट ट्रेन में शुक्रवार सुबह दो अग्निवीरों और महिला टिकट निरीक्षक (TTE) के बीच विवाद हो गया। दरअसल, ट्रेन में टिकट जांच के दौरान जनरल कोच में सफर कर रहे दो अग्निवीरों के पास टिकट नहीं मिली। इसके बाद महिला टीटीई ने दोनों से पेनल्टी भरने को कहा, लेकिन इसी बात को लेकर बहस शुरू हो गई। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

वायरल वीडियो में महिला टीटीई दोनों जवानों से बिना टिकट यात्रा करने पर पेनल्टी भरने को कहती हैं। इस पर अग्निवीर चालान भरने के बजाय टिकट बनाने की बात कहते सुनाई देते हैं। उनका कहना है कि टिकट काट दीजिए, लेकिन चालान नहीं भरेंगे। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच बहस तेज हो जाती है।

मामला उस समय और बढ़ गया, जब महिला टीटीई टैब की मदद से जवानों की तस्वीर लेने की कोशिश करती हैं। इस दौरान एक अन्य टीटीई भी वहां पहुंचता है और दोनों अग्निवीरों को समझाने की कोशिश करता है। लेकिन विवाद थमता नजर नहीं आता। जवाब में जवान भी महिला टीटीई का वीडियो रिकॉर्ड करने लगते हैं। बहस के दौरान महिला कर्मचारी जवानों से यह भी कहती सुनाई देती हैं कि आपकी नौकरी पर आ जाएगी।





इस पूरे घटनाक्रम को ट्रेन में मौजूद किसी यात्री ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, जिसके बाद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो सामने आने के बाद लोगों की राय भी बंटी हुई है। कुछ लोग महिला टीटीई का समर्थन करते हुए कह रहे हैं कि वह सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रही थीं और रेलवे के नियम सभी यात्रियों पर समान रूप से लागू होते हैं। वहीं, कुछ यूजर्स का कहना है कि अग्निवीरों के साथ बातचीत करते समय सम्मान और संयम का ध्यान रखा जाना चाहिए। फिलहाल इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है।