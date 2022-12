पहले बेटी ने अब मां श्वेता ने साड़ी का पल्लू गिराकर गिराई बिजली, वायरल हुई तस्वीरें

मुंबई: बॉलीवुड फेमस एक्ट्रेस की लाड़ली बेटी ने बीते दिन देशी अतार में हॉटनेस का तड़का लगाया था वहीं आज मम्मी श्वेता तिवारी ने गजब फोटोशूट कराया. श्वेता तिवारी (Shweta Tiwari) अपनी सुंदरता से भी लोगों को इंप्रेस करती हैं.

आपको बता दें, आए दिन ही वे फोटोज से अटेंशन लेने वाली श्वेता ने एक बार फिर अपने हुस्न का जलवा बिखेरा है. बीते दिनों श्वेता तिवारी (Shweta Tiwari) ने विंटर वाइव्स (winter wives) दी थीं तथा एक वे समर लुक में देखी जा सकती हैं. फोटोज पर यूजर्स श्वेता तिवारी की तारीफों के पुल बांध रहे हैं.

तस्वीरों को पोस्ट करते हुए श्वेता (Shweta Tiwari) ने कैप्शन में लिखा, ‘Be yourself ! Because an original is worth more than a copy!’ यानी वास्तविक बने रहें, क्योंकि ओरिजिनल की कीमत कॉपी से अधिक होती है.

श्वेता तिवारी (Shweta Tiwari) के इस बोल्ड लुक को देख एक शख्स ने लिखा, 100-150 साल तक भी ऐसे ही खूबसूरत रहोगे। वहीं श्वेता की सुंदरता पर फिदा एक यूजर ने लिखा, Exquisite एक ने उन्हें फायर बताया।

वही कट स्लीव ब्लाउज (Sleeve Blouse) और ग्लिटर साड़ी में श्वेता तिवारी बेहद हॉट नजर आ रही हैं। फोटोज में न केवल श्वेता तिवारी (Shweta Tiwari) का स्टाइलिश लुक बल्कि उनकी नजाकत भी लोगों को बहुत पसंद आती है।

श्वेता तिवारी (Shweta Tiwari) ने 2 बच्चों की मां बनने के बाद भी 42 की उम्र में स्वयं को काफी अच्छे से मैंटेन किया है।

श्वेता तिवारी (Shweta Tiwari) की कातिलाना अदाओं को लोग उनकी बेटी पतलक तिवारी से अधिक पसंद करते हैं।