Flood victims in Somalia :  यूएई ने सोमालिया में बाढ़ पीड़ितों को 700 टन खाद्य आपूर्ति भेजी

Flood victims in Somalia : प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित सोमालिया में बाढ़ पीड़ितों को यूएई ने 700 टन खाद्य आपूर्ति भेजी। खबरों के अनुसार, यह सहायता मानवीय प्रयासों (humanitarian efforts) को मजबूत करने और भाईचारे वाले सोमाली लोगों की पीड़ा (The suffering of the Somali people) को कम करने के लिए यूएई के नेतृत्व के निर्देशों का पालन करती है। शिपमेंट में प्रभावित परिवारों के लगभग 150,000 व्यक्तियों की ज़रूरतों को पूरा करने और बाढ़ से प्रभावित समुदायों (communities affected by floods) को तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए आवश्यक खाद्य पैकेज( Essential Food Package ) शामिल थे।

इस संबंध में, सोमालिया के संघीय गणराज्य में यूएई के राजदूत अहमद जुमा अल रुमैथी (Ambassador Ahmed Juma Al Rumaithi) ने पुष्टि की कि यह सहायता इन कठिन परिस्थितियों के दौरान भाईचारे वाले सोमाली लोगों के साथ एकजुटता (Solidarity with the Somali people) में खड़े होने की यूएई की प्रतिबद्धता (UAE’s commitment) को दर्शाती है। उन्होंने कहा, “यह पहल यूएई और सोमालिया के बीच घनिष्ठ द्विपक्षीय संबंधों को दर्शाती है, जो प्रभावित समुदायों को सभी प्रकार की सहायता और समर्थन प्रदान करने के लिए यूएई के बुद्धिमान नेतृत्व की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।