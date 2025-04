बाकी उद्योगों की तरह ही textile और fashion sector में भी बहुजनों के पास न तो प्रतिनिधित्व है, न इसकी शिक्षा तक पहुंच : राहुल गांधी

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता और नेता विपक्ष राहुल गांधी लगातार छोटे और बड़े कारखानों में पहुंचकर वहां के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। इस दौरान वो उनकी समस्याओं को भी जानने की कोशिश करते हैं। हाल में ही वो textile design के कारखाने में पहुंचे, जहां वहां के लोगों से बातचीत की और उनके उद्योग के पारे में जाना।

राहुल गांधी ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि, मैं आज तक textile design के उद्योग में शीर्ष पर किसी OBC से नहीं मिला…ये बताया विक्की ने, एक युवा जिसने अपने हुनर के दम पर इस क्षेत्र में अपना व्यापार बनाया है। उनकी फैक्ट्री के कारीगर 12-12 घंटे तपस्या करते हैं, सुई धागे से जादू बुनते हैं-मगर हाल वही, हुनर की कदर नहीं।

LoP Shri @RahulGandhi met with talented young textile designers, shedding light on the industry's challenges and inherent biases.

Skilled young individuals face neglect and injustice, lacking opportunities and encouragement.

Our mission is to shatter this status quo, paving… pic.twitter.com/BRvnaDdM9p

— Congress (@INCIndia) April 12, 2025