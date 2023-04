योगी आदित्यनाथ से मिले टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर, मुख्यमंत्री ने दिया ये उपहार

लखनऊ। यूपी की राजधानी लखनऊ (Lucknow) में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) के स्थित आधिकारिक आवास पर शुक्रवार को भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सुनीव गावास्कर (Sunil Gavaskar) और श्री सत्य साई हेल्थ एंड एजुकेशन ट्रस्ट के अध्यक्ष सी. श्रीनिवास ने मुलाकात की। इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री ने खुद ट्वीट कर दी है। इसके साथ ही उन्होंने मुलाकात की तस्वीर भी शेयर की है।

Had a great meeting with 'Padma Bhushan' Shri. Sunil Gavaskar, renowned cricketer & former Captain of the Indian Cricket Team and Shri. C. Sreenivas, Chairman, Sri Sathya Sai Health & Education Trust at my official residence in Lucknow Today. pic.twitter.com/yQsiFHoGH1

