उत्तराखंड के चमोली में गलेशियर फटा, धौली नदी में बाढ़ से हरिद्वार तक खतरा, कई लोगों के बहने की सूचना Galshiers Burst In Chamoli Uttarakhand Floods In Dhauli River Threaten To Haridwar Many People Report Flow