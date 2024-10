गोली लगने के बाद Govinda का आया पहला रिएक्शन, कहा- बाबा भोले के आशीर्वाद...

Govinda got shot in the leg: बॉलीवुड एक्टर गोविंदा (Govinda) को आज सुबह पैर में गोली लग गई है। इसके बाद तुरंत उन्हे हॉस्पिटल में भर्ती (Admitted to hospital) कराया गया। कहा जा रहा है कि गोली लगने के कारण उनके शरीर से काफी खून बह गया, जिसके बाद उनकी स्थिति गंभीर हो गई।

आपको बता दें, गोली लगने के बाद गोविंदा (Govinda) का पहला बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके पैर से गोली निकाल दी गई है।

गोविंदा (Govinda) ने कहा, “आप सबके आशीर्वाद, बाबा भोले के आशीर्वाद, और गुरु की कृपा से जो गोली लगी थी, वो निकाल दी गई है। मैं डॉक्टर अग्रवाल का धन्यवाद करता हूं तथा साथ ही आप सभी का भी मेरे लिए प्रार्थना करने के लिए धन्यवाद।”



गोविंदा का यह बयान ऑडियो रूप में आया, जिसे उनके करीबी दोस्त, पूर्व MLA तथा शिवसेना (शिंदे गुट) के प्रवक्ता कृष्णा हेगड़े ने जारी किया। गोविंदा के ऑडियो संदेश में उनकी आवाज से पता चलता है कि उनकी स्थिति काफी गंभीर थी। फिलहाल, गोविंदा CRITI हॉस्पिटल में भर्ती हैं।



घटना की खबर प्राप्त होने के बाद मुंबई पुलिस मौके पर पहुंच गई और उनकी लाइसेंसी रिवॉल्वर को जब्त कर लिया। कहा जा रहा है कि रिवॉल्वर के गलती से चलने की वजह से गोली गोविंदा के घुटने में लग गई। पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है। गोविंदा के मैनेजर ने बताया कि वे कोलकाता जा रहे थे, उसी दौरान यह घटना हुई। दरअसल, जब गोविंदा रिवॉल्वर को केस में रख रहे थे, तभी वह उनके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई, जिससे गोली चली तथा उनके पैर में लग गई। फिर अफरा-तफरी के बीच उन्हें पास के अस्पताल ले जाया गया।