Guru Nanak Jayanti 2024 : गुरु नानक जयंती समारोह के लिए पाकिस्तान ने सिख श्रद्धालुओं के लिए जारी किए 3 हजार वीजा

Guru Nanak Jayanti 2024 : पाकिस्तान ने गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर 3 हजार भारतीय सिख तीर्थयात्रियों को वीजा जारी किया है। उच्चायोग ने 14-23 नवंबर 2024 तक पाकिस्तान में आयोजित होने वाले गुरु नानक जयंती समारोह में भाग लेने के लिए भारत के सिख तीर्थयात्रियों को 3000 से अधिक वीजा जारी किए हैं। गुरु नानक को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है और वे दस सिख गुरुओं में से पहले हैं।

एक्स पर पोस्ट में लिखा गया, “इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए, प्रभारी राजदूत साद अहमद वराइच ने तीर्थयात्रियों को हार्दिक शुभकामनाएं दीं और उनकी सफल यात्रा की कामना की।”

The Pakistan High Commission in New Delhi has issued over 3000 visas to Sikh pilgrims from India to participate in the Birthday Celebrations of Baba Guru Nanak Dev Ji to be held in Pakistan from 14-23 November 2024.@ForeignOfficePk@Saadawarraich@epwing_official

