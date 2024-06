Junaid Khan की डेब्यू फिल्म महाराज पर हाईकोर्ट ने 18 जून तक लगाई रोक, जाने मामला

Ban on release of film Maharaj: आमिर खान के बेटे जुनैद खान (Junaid Khan ) की डेब्यू फिल्म महाराज रिलीज से पहले विवादों में घिर गई है। विश्व हिंदू परिषद (VHP) द्वारा फिल्म की रिलीज के खिलाफ अपील (Appeal against release) किए जाने के बाद, अब हाईकोर्ट ने कथित तौर पर 18 जून तक फिल्म की रिलीज पर रोक लगा दी है।

कोर्ट ने महाराज की रिलीज पर रोक लगाई एक रिपोर्ट के अनुसार, हाईकोर्ट ने जुनैद खान (Junaid Khan) की डेब्यू फिल्म महाराज की रिलीज पर 18 जून तक रोक लगा दी है। स्टे ऑर्डर में कहा गया है, “आज कुछ भक्तों और पुष्टिमार्गीय वैष्णव पंथ के अनुयायियों ने एससीए/8772/24 के तहत गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

गुजरात हाईकोर्ट (High Court) ने प्रसारण प्राधिकरण, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड और फिल्म महाराज यशराज फिल्म, ओटीटी नेटफ्लिक्स के निर्माता को नोटिस जारी किया और इसे 18/6 तक वापस करने योग्य बनाया। हाईकोर्ट ने फिल्म महाराज के ओटीटी और मीडिया पर प्रसारण रिलीज पर रोक लगा दी।”

कथित तौर पर यह फैसला अहमदाबाद और मुंबई में सुनवाई के बाद आया। यह फिल्म 14 जून को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब फिल्म की रिलीज पर रोक लगने के बाद यह कम से कम 18 जून तक रिलीज नहीं हो पाएगी।रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में उठाया जा सकता है। रोक हटेगी या नहीं, यह तो अगली सुनवाई में ही पता चलेगा।

जाने क्यों शुरू हुआ विवाद

महाराज वैष्णव समुदाय के एक धार्मिक प्रमुख के इर्द-गिर्द घूमती है और वीएचपी ने अदालत से फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की अपील की थी क्योंकि यह धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रही है। इससे पहले वीएचपी नेता साध्वी प्राची ने फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। उन्होंने एक्स पर लिखा, “सनातन धर्म का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महाराज फिल्म पर प्रतिबंध लगाओ। बॉयकॉटनेटफ्लिक्स।”