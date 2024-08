Vistara Airlines में परोसा गया ‘हिंदू भोजन’ और ‘मुस्लिम भोजन’, सोशल मीडिया पर मचा बवाल, लगा सांप्रदायिकता फैलाने का आरोप

नई दिल्ली। विस्तारा एयरलाइंस (Vistara Airlines) पर खाने को लेकर सांप्रदायिकता फैलाने का आरोप लगा है। दरअसल पत्रकार आरती सिंह टिक्कू (Journalist Aarti Singh Tikku) ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा किया, जिससे सोशल मीडिया पर बवाल हो गया है। आरती टिक्कू सिंह ने एक पोस्ट में विस्तारा एयरलाइंस (Vistara Airlines) को टैग करते हुए लिखा कि ‘उनकी फ्लाइट पर क्यों शाकाहारी खाने को ‘हिंदू भोजन’ (Hindu Meal) और मांसाहारी खाने को ‘मुस्लिम भोजन’ (Muslim Meal) कहा जा रहा है?’

Hello @airvistara, why the hell is vegetarian meal called “Hindu meal” and chicken meal called “Muslim meal” on your flights? Who told you that all Hindus are vegetarian and all Muslims are non-vegetarian? Why are you thrusting food choices on people? Who authorised you to do… pic.twitter.com/46w4avU7Vs

— Aarti Tikoo Singh (@AartiTikoo) August 27, 2024