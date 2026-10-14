Honda Diwali Discount :  होंडा का दिवाली धमाका! City और Elevate पर डिस्काउंट ,  मिल रही बंपर छूट

Honda Diwali Discount : नवरात्रि और दशहरा के साथ भारत में फेस्टिव कार खरीदारी का सीजन शुरू हो गया है। दिग्गज वाहन निर्माता कंपनी ने दिवाली त्योहार के मौके पर Amaze, City और Elevate पर डिस्काउंटHonda Cars ने फेस्टिव ऑफर की घोषणा कर दी है। इसके तहत Amaze, City और Elevate पर बंपर छूट दी जा रही है। आप लाखों की बचत कार पर कर सकते हैं । आइए, आपको इसके बारे में डिटेल्स में बताते हैं।

Honda Amaze पर 67 हजार तक का फायदा

Honda की एंट्री-लेवल सेडान Amaze पर इस Festive season में 67 हजार रुपये तक के बेनिफिट्स मिल रहे हैं। इस Discount के बाद Amaze उन लोगों के लिए बेहतर वैल्यू वाली कार बन सकती है, जो इसी बजट में हैचबैक या कॉम्पैक्ट SUV के बजाय Sedan खरीदने का प्लान बना रहे हैं. हालांकि, बचत कार के वेरिएंट, डीलरशिप और उपलब्ध स्टॉक पर डिपेंड करेगी।

Honda City पर 1.70 लाख तक की बचत

Honda City Facelift (New Edition) पर ग्राहकों को 1.70 लाख रुपये तक के बेनिफिट्स मिल रहे हैं। फेस्टिव ऑफर के बचत का मौका मिलने से City खरीदने की प्लानिंग कर रहे ग्राहकों के लिए यह डील अच्छी साबित हो सकती है। आगर आप त्योहारों के दौरान अपनी पुरानी कार अपग्रेड करना चाहते हैं, वे इस ऑफर के बारे में सोच सकते हैं।

Honda की ओर से सबसे बड़ा फेस्टिव बेनिफिट Elevate के प्री-फेसलिफ्ट मॉडल पर दिया जा रहा है। इस SUV पर ग्राहकों को 2.35 लाख रुपये तक की बचत मिल सकती है। कंपनी की इन तीनों कारों में Elevate पर सबसे ज्यादा Discount दिया जा रहा है।