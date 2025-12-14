Honda discount offer : साल के अंत में होंडा कार पर मिल रहा शानदार ऑफर ,  मिल रही छूट  

Honda discount offer : होंडा कार्स इंडिया इस दिसंबर में अपने ग्राहकों के लिए विशेष छूट और आकर्षक ऑफर्स पेश कर रही है। ये ऑफर्स महीने के अंत तक लागू रहेंगे। इन ऑफर्स में कैश डिस्काउंट, Exchange bonus, लॉयल्टी बेनिफिट, कॉरपोरेट लाभ और एक्सटेंडेड वारंटी जैसी सुविधाएं शामिल हैं।

Honda Elevate

Honda Elevate के टॉप मॉडल ZX (मैनुअल और ऑटोमैटिक) पर कुल 1.36 लाख रुपये तक का लाभ मिल सकता है। इसमें 30,000 रुपये तक का Cash discount और 45,000 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस शामिल है। इसके अलावा Loyalty and Corporate/सेल्फ-एम्प्लॉयड बेनिफिट, फ्री LED एंबिएंट लाइटिंग, 360 डिग्री कैमरा और 7 साल की Extended warranty पर 19,000 रुपये की अतिरिक्त छूट दी जा रही है।

एंट्री-लेवल SV वेरिएंट पर कुल 38,000 रुपये तक का फायदा मिलेगा। इसके साथ Scrappage benefit भी है, जिसकी न्यूनतम कीमत 20,000 रुपये है (या एक्सचेंज बोनस + 5,000 रुपये, जो भी अधिक हो)। Honda Elevate की एक्स-शोरूम कीमत 11 लाख से 16.46 लाख रुपये के बीच है।

Honda City

Honda City के SV, V और VX ऑटोमैटिक वेरिएंट पर 1.22 लाख रुपये तक के फायदे मिल रहे हैं। इसमें 80,000 रुपये तक का कैश और Exchange discount, 4,000 रुपये का लॉयल्टी बोनस, 10,000 रुपये तक का Corporate benefits और 7 साल की एक्सटेंडेड वारंटी पर 28,700 रुपये की छूट शामिल है। City Hybrid पर भी एक्सटेंडेड वारंटी कम कीमत पर उपलब्ध है, जिसमें 17,000 रुपये की छूट दी जा रही है। Honda City की एक्स-शोरूम कीमत 11.95 लाख से 19.48 लाख रुपये के बीच है।