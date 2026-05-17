Honda New Hybrid Sedan Prototype :  होंडा नई हाइब्रिड सेडान प्रोटोटाइप का पहला लुक आया सामने, जानें फीचर्स और डिज़ाइन

Honda New Hybrid Sedan Prototype : जापान में अपनी 2026 की ग्लोबल प्रेस कॉन्फ्रेंस में, Honda ने अगली पीढ़ी की एक सेडान प्रोटोटाइप पेश की। यह मॉडल एक नई पीढ़ी के हाइब्रिड सिस्टम से लैस होगा।

एडवांस टेक्नोलॉजी फीचर्स

यह कार पूरी तरह नए Hybrid Platform पर तैयार की जाएगी और इसमें कई एडवांस टेक्नोलॉजी फीचर्स दिए जाएंगे। Honda का कहना है कि यह नई सेडान आने वाले सालों में कंपनी की इलेक्ट्रिफिकेशन और स्मार्ट मोबिलिटी का बड़ा हिस्सा बनेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह मॉडल 2030 तक North America के बाजार में लॉन्च किया जा सकता है।

फ्यूल एफिशिएंसी

नया हाइब्रिड सिस्टम फ्यूल एफिशिएंसी में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी का वादा करता है। Honda ने बताया कि 2027 से आने वाले नए मॉडल (सेडान सहित) एक बिल्कुल नए हाइब्रिड सिस्टम से चलेंगे और एक नए-जेनरेशन वाले प्लेटफॉर्म पर आधारित होंगे।

ट्विन-मोटर हाइब्रिड सिस्टम

कंपनी का कहना है कि नए-जेनरेशन वाले ट्विन-मोटर हाइब्रिड सिस्टम ने “उस रेंज को बढ़ाकर, जहाँ इंजन सबसे ज़्यादा कुशलता से काम करता है,” ड्राइविंग एफिशिएंसी को बढ़ाया है। इस बदलाव के साथ, Honda से उम्मीद है कि वह फ्यूल इकॉनमी में “10 प्रतिशत से ज़्यादा” सुधार करेगी, जबकि सिस्टम की लागत में 30 प्रतिशत की कमी लाएगी। इसके अलावा, कंपनी का दावा है कि एक नई इलेक्ट्रिक AWD यूनिट “बेहद सटीक और रिस्पॉन्सिव” मोटर कंट्रोल देगी।

AWD सिस्टम देगा शानदार कंट्रोल

नई Honda Hybrid Sedan में Electric All-Wheel Drive यानी AWD यूनिट भी दी जाएगी। कंपनी का कहना है कि यह सिस्टम मोटर कंट्रोल को ज्यादा सटीक और तेज बनाएगा।

बेहतर रोड ग्रिप

इससे कार की रोड ग्रिप बेहतर होगी और ड्राइविंग के दौरान ज्यादा स्थिरता मिलेगी। खराब रास्तों या तेज मोड़ों पर भी कार का कंट्रोल मजबूत रहेगा।