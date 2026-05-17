NEET पेपर 2024 और 2026 में हुआ लीक, मोदी जी, बार-बार फेल हो रहे शिक्षा मंत्री को आप बर्खास्त क्यों नहीं कर रहे: राहुल गांधी

नई दिल्ली। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने तीन मई को हुई NEET परीक्षा लीक होने के बाद उसे रद्द कर दिया। इसको लेकर अब पूरे देश में सियासी बवाल मचा हुआ है। विपक्ष के नेताओं की तरफ से इसको लेकर लगातार सवाल उठाया जा रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इसको लेकर ​मोदी सरकार पर फिर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि, मोदी जी, देश आपसे कुछ सवाल पूछ रहा है-जवाब दो!

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, NEET 2024: पेपर लीक हुआ। परीक्षा रद्द नहीं हुई। मंत्री ने इस्तीफ़ा नहीं दिया। CBI ने जांच बिठाई। एक कमेटी बनी। NEET 2026: पेपर लीक हुआ। परीक्षा रद्द हुई। मंत्री ने फिर इस्तीफ़ा नहीं दिया। CBI फिर जांच कर रही है। एक और कमेटी बनेगी। मोदी जी, देश आपसे कुछ सवाल पूछ रहा है -जवाब दो! बार-बार पेपर लीक क्यों हो रहे हैं? बार-बार इस “परीक्षा पे चर्चा” पर आप चुप क्यों हैं? बार-बार फेल हो रहे शिक्षा मंत्री को आप बर्खास्त क्यों नहीं कर रहे हैं?

वहीं, इससे पहले शनिवार को राहुल गांधी ने कहा था कि, NEET के 22 लाख बच्चों के साथ धोखा हुआ है। पर मोदी जी एक शब्द भी नहीं बोल रहे। धर्मेंद्र प्रधान जी को अभी हटाइए, या जवाबदेही ख़ुद लीजिए। इसके साथ ही उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि, नीट में दो साल तक 22 लाख छात्रों ने तैयारी की लेकिन उनकी मेहनत बर्बाद हो गयी। पूर देश जानता है ये पेपर से दो दिन पहले WhatsApp पर NEET का पेपर बांटा जा रहा था। केंद्रीय शिक्षा मंत्री कहते हैं कि, मेरा कुछ लेना देना नहीं है।

कांग्रेस नेता ने कहा था कि, वर्तमान सरकार ने देश के सभी प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों और परीक्षा कराने वाली एजेंसियों पर अपनी विचारधारा वाले लोगों को काबिज कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि मेरिट और योग्यता को पूरी तरह दरकिनार कर दिया गया है। जब सिर्फ निष्ठा के आधार पर नियुक्तियां की जाती हैं, तो पूरा सिस्टम खोखला हो जाता है। एनटीए जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं का फेल होना इसी मिलीभगत का परिणाम है। इसी वजह से आज 22 लाख से अधिक होनहार युवाओं के सपनों को चकनाचूर होना पड़ा है।