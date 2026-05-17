Thailand Open 2026 : सात्विक-चिराग की जोड़ी खिताब जीतने से चूकी, मार्टिन-कार्नांडो ने 21-12, 25-23 से दी शिकस्त

नई दिल्ली। भारत की स्टार पुरुष युगल बैडमिंटन जोड़ी (India’s Star Men’s Doubles Badminton Pair) सात्विकसाईराज रैंकीरेड्डी (Satwiksairaj Rankireddy) और चिराग शेट्टी (Chirag Shetty) थाईलैंड ओपन 2026 (Thailand Open 2026) का खिताब जीतने से चूक गई। फाइनल मुकाबले में इंडोनेशिया की डेनिएल मार्टिन (Daniel Martin) और लियो कार्नांडो (Leo Carnando) की जोड़ी ने भारतीय जोड़ी को 21-12, 25-23 से हराकर ट्रॉफी अपने नाम की।

पहले गेम में पूरी तरह दबाव में दिखी भारतीय जोड़ी

मुकाबले की शुरुआत से ही इंडोनेशियाई जोड़ी ने आक्रामक खेल दिखाया। सात्विक और चिराग लय हासिल नहीं कर सके और पहले गेम में लगातार गलतियां करते नजर आए। इसका फायदा उठाते हुए मार्टिन और कार्नांडो ने सिर्फ 21-12 से पहला गेम अपने नाम कर लिया।

दूसरे गेम में हुई जोरदार वापसी

पहला गेम गंवाने के बाद भारतीय जोड़ी ने दूसरे गेम में शानदार वापसी की। सात्विक और चिराग ने तेज स्मैश और बेहतर नेट प्ले के जरिए मुकाबले को रोमांचक बना दिया। दोनों जोड़ियों के बीच लंबे रैलियों और शानदार शॉट्स देखने को मिले। दूसरा गेम बेहद करीबी रहा और आखिर तक संघर्ष चला। हालांकि दबाव के क्षणों में इंडोनेशियाई खिलाड़ियों ने संयम बनाए रखा और 25-23 से गेम जीतकर मुकाबला समाप्त कर दिया।

शानदार अभियान का मिला रनर-अप अंत

हालांकि भारतीय जोड़ी खिताब नहीं जीत सकी, लेकिन पूरे टूर्नामेंट में उनका प्रदर्शन शानदार रहा। सात्विक और चिराग ने लगातार दमदार खेल दिखाते हुए फाइनल तक का सफर तय किया और एक बार फिर साबित किया कि वे दुनिया की सर्वश्रेष्ठ पुरुष युगल जोड़ियों में शामिल हैं।