Hong Kong Open 2025 Final: खिताब जीतने से चूके सात्विक और चिराग, हांगकांग ओपन फाइनल में मिली हार

Hong Kong Open 2025 Final: हांगकांग ओपन सुपर 500 के फाइनल में भारत की शीर्ष पुरुष युगल जोड़ी सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी को हार का सामना करना पड़ा है। रविवार को खेले गए ख़िताबी मुक़ाबले में चीन के ओलंपिक रजत पदक विजेता लियांग वेई केंग और वांग चांग के खिलाफ 2-1 से हार का सामना करना पड़ा। सात्विक और चिराग की जोड़ी इस सीजन छह सेमीफाइनल में मिली हार के बाद पहली बार फाइनल में पहुंची थी।

दूसरी बार विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक विजेता और दुनिया की नौवें नंबर की इस भारतीय जोड़ी ने एक गेम की बढ़त गंवा दी। जिसके चलते उन्हें छठी रैंकिंग की चीनी जोड़ी के खिलाफ 61 मिनट तक चले तनावपूर्ण फाइनल मुकाबले में 21-19, 14-21, 17-21 से हार का सामना करना पड़ा। इस मैच से पहले भारतीय जोड़ी का लियांग और वांग के खिलाफ रिकॉर्ड 3-6 का था। सात्विक और चिराग की जोड़ी ने पेरिस में विश्व चैंपियनशिप में उन्हें हराया था। हालांकि, हांगकांग ओपन में उन्हें दूसरे स्थान से संतोष करना पड़ा है। हालांकि, टूर्नामेंट में भारतीय फैंस की नजरें अब लक्ष्य सेन पर होंगी, जो मेन्स सिंगल्स खिताब के लिए चीन के ली शी फेंग से भिड़ेंगे। उम्मीद है कि वह गोल्ड मेडल अपने नाम करेंगे।