आर. प्रज्ञानानंद ने रचा एक और इतिहास, नॉर्वे चेस का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बनें

R. Praggnanandhaa wins Norway Chess title : आर. प्रज्ञानानंद ने नॉर्वे चेस का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। वह इस उपलब्धि को हासिल करने वाले पहले भारतीय बनें हैं। शानदार रणनीति से लेकर अडिग संयम तक, इस भारतीय प्रतिभावान खिलाड़ी ने देश की शतरंज की विरासत में एक स्वर्णिम अध्याय जोड़ा है।

प्रज्ञानानंद 15 पॉइंट्स के साथ दूसरे स्थान पर रहते हुए फ़ाइनल राउंड में पहुंचे। उनसे आगे अमेरिकी ग्रैंडमास्टर वेस्ली सो थे, जिनके 15.5 पॉइंट्स थे। खिताब जीतने के लिए, प्रज्ञानानंद को कीमर के खिलाफ़ शानदार जीत की ज़रूरत थी और साथ ही यह उम्मीद भी थी कि सो के पॉइंट्स कम हो जाएं।

‘क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन्ड’ चाल का इस्तेमाल करते हुए, प्रज्ञानानंद ने बोर्ड पर अपनी पकड़ बनाई और किंग-साइड पर निर्णायक हमला किया। आक्रामक ‘पॉन पुश’ और ज़बरदस्त ‘नाइट चेक’ जैसी अहम चालों ने कीमर के किंग को कमज़ोर कर दिया और खेल को ‘रूक एंडगेम’ में जीत की स्थिति तक पहुंचा दिया। इससे उन्हें 3 अहम पॉइंट्स मिले।

इसी दौरान, अलीरेज़ा फ़िरोज़ा ने वेस्ली सो के साथ क्लासिकल ड्रॉ खेला। इन नतीजों की वजह से प्रज्ञानंद स्टैंडिंग में सबसे आगे हो गए और बिना किसी ‘आर्मागेडन टाई-ब्रेक’ के ऐतिहासिक खिताब अपने नाम कर लिया।

इनाम की राशि

स्टावांगर में अपनी ऐतिहासिक जीत के लिए प्रज्ञानानंद ने 7,00,000 नॉर्वेजियन क्रोनर (NOK) का टॉप प्राइज़ जीता, जो भारतीय रुपये में लगभग 70.5 लाख रुपये के बराबर है। टूर्नामेंट का कुल प्राइज़ फंड 1.69 मिलियन NOK था, जिसे छह बेहतरीन खिलाड़ियों के बीच उनकी फ़ाइनल रैंकिंग के आधार पर बांटा गया-

पहला स्थान: 700,000 NOK (~₹70.5 लाख) — आर. प्रज्ञाननंदा

दूसरा स्थान: 350,000 NOK

तीसरा स्थान: 200,000 NOK

चौथा स्थान: 170,000 NOK

पांचवां स्थान: 150,000 NOK

छठा स्थान: 120,000 NOK