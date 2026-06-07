भारत ने 564 रन पर घोषित की पहली पारी, टी-ब्रेक तक अफगानिस्तान का स्कोर- 28/1

IND vs AFG Test Day 2 Tea Break : भारत बनाम अफ़गानिस्तान, एकमात्र टेस्ट आज से न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, मुल्लांपुर में खेला जा रहा है। इस टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारत ने अपनी पहली पारी 564/8 रनों पर घोषित कर दी है। जिसके बाद अफगानिस्तान ने टी-ब्रेक तक 5.4 ओवर में 1 विकेट खोकर 28 रन बना लिए हैं। सेदीकुल्लाह अटल 17 गेंदों में 11 रन बनाकर खेल रहे हैं।

अफगानिस्तान के खिलाफ इस टेस्ट मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी मेजबान भारतीय टीम ने पहले दिन स्टंप्स तक 3 विकेट के नुकसान पर 368 रन बना लिए थे। कप्तान शुभमन गिल 103 (143) और ऋषभ पंत 50 (70) रन बनाकर नाबाद लौटे थे। जिसके बाद दूसरे दिन अफगानिस्तान की ओर से अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली। मेहमान टीम के लिए मोहम्मद सलीम साफ़ी ने अकेले 6 विकेट अपने नाम किए। भारत के लिए पहली पारी में केएल राहुल ने 100 और शुभमन गिल ने 126 रन बनाए। साईं सुदर्शन और ऋषभ पंत ने 81-81 रन बनाए। वाशिंगटन सुंदर 52 और कुलदीप यादव 9 रन बनाकर नॉटआउट रहें।

टी-ब्रेक से पहले अफ़गानिस्तान को बिना कोई विकेट गंवाए उस छोटे से समय को निकालना था, लेकिन मलिक ने पलटवार करने की कोशिश में अपना विकेट गंवा दिया। वह मानव सुथार के टेस्ट करियर का पहला शिकार बनें। सिराज और प्रसिद्ध ने नई गेंद से शुरुआत की। पिच से ज़्यादा मदद नहीं मिल रही थी, बस सिराज ने अपनी ‘वबल सीम’ गेंदों से अटल के बल्ले के बाहरी किनारे (आउटसाइड-एज) को छकाया।

गिल ने डेब्यू कर रहे मानव सुथार को गेंद सौंपी और उन्होंने मलिक का विकेट लेकर कमाल कर दिया। उन्होंने जो पहली तीन गेंदें फेंकीं, वे ज़बरदस्त स्पिन हुईं, जिससे मलिक ने स्वीप शॉट खेलने का फ़ैसला किया। अगर ये चार गेंदें आगे के खेल का संकेत हैं, तो अफ़गानिस्तान के बल्लेबाज़ों के लिए मुश्किल होने वाली है क्योंकि भारत के पास दो और बेहतरीन स्पिनर हैं। टी-ब्रेक के बाद के सेशन में मेहमान टीम के लिए स्पिन का कड़ा इम्तिहान होगा।