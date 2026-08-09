ममता बनर्जी, बोलीं- पुलिस के सामने असामाजिक तत्वों ने पत्थर से किया अटैक, अगर गाड़ी का शीशा खुला होता, तो सिर फट जाता और मैं मर जाती

उत्तर 24 परगना: पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) का काफिला उत्तर 24 परगना के हलीशहर में प्रदर्शनकारियों ने रोक लिया। वह तृणमूल कांग्रेस (TMC) के दिवंगत कार्यकर्ता बिरजू केओट के परिवार से मिलने जा रही थीं। प्रदर्शनकारियों ने उनकी गाड़ी को घेरकर पानी की बोतलें और जूते फेंके। उन्होंने स्थानीय पुलिस पर हिरासत में मौत का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की। पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने कहा कि मेरी गाड़ी के ऊपर पत्थर से हमला हुआ। पुलिस के सामने ही एंटी-सोशल ने अटैक किया। अगर गाड़ी का शीशा खुला रहता, तो मेरा सिर फट जाता और मैं मर जाती।