6500mAh बैटरी और मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7100 6nm प्रोसेसर वाले फोन की सेल शुरू, चेक करें कीमत और ऑफर्स

Infinix Note Edge JBL Edition : इंफीनिक्स (Infinix) ने भारतीय बाज़ार में यूज़र्स के एंटरटेनमेंट अनुभव को बेहतर बनाने के लिए Infinix Note Edge JBL Edition स्मार्टफ़ोन लॉन्च किया है। यह एक लिमिटेड-एडिशन स्मार्टफोन है जिसमें JBL-इंजीनियर्ड डुअल स्टीरियो स्पीकर सिस्टम और Hi-Res ऑडियो है, जो म्यूज़िक, मूवी और गेमिंग के दौरान शानदार और इमर्सिव साउंड देता है।

Infinix Note Edge JBL Edition शानदार ‘सोलर ऑरेंज’ रंग और सिर्फ़ एक स्टोरेज ऑप्शन (8/256GB) में उपलब्ध है, जिसकी कीमत ₹26,999 है। यह स्मार्टफोन सिर्फ़ 5,000 यूनिट्स तक ही सीमित है। कंपनी CC/DC/EMI ट्रांज़ैक्शन (Axis Bank, HDFC Bank, ICICI Bank और SBI कार्ड) पर ₹2,000 की छूट दे रही है। इस डिवाइस के साथ 3,999 रुपये की कीमत वाला MagPower स्पीकर (Hi-Fi साउंड के लिए 40mm डायनामिक ड्राइवर के साथ) भी मिलता है।

यह लिमिटेड-एडिशन डिवाइस एक खास कलेक्टर-एडिशन बॉक्स में आता है और ‘पॉकेट सिनेमा’ जैसा अनुभव देता है, चाहे आप कंटेंट स्ट्रीम कर रहे हों, म्यूज़िक सुन रहे हों या गेमिंग का मज़ा ले रहे हों। इसमें 6.78-इंच (2644 × 1208 पिक्सल) का 1.5K 3D कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz है। यह पैनल 4500 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस और 2160Hz PWM डिमिंग को सपोर्ट करता है, और इसे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i से सुरक्षा दी गई है।

इस डिवाइस में ऑक्टा-कोर MediaTek Dimensity 7100 6nm प्रोसेसर है, जिसकी क्लॉक स्पीड 2.4GHz तक है और इसके साथ Mali-G610 GPU दिया गया है। कंपनी का दावा है कि इसका AnTuTu स्कोर 750,000+ है और यह 90FPS तक की गेमिंग को सपोर्ट करता है। इसमें XArena गेमिंग फीचर्स भी शामिल हैं, जैसे परफॉर्मेंस मोड, नेटवर्क एन्हांसमेंट, मैजिक वॉयस चेंजर और गेमप्ले के दौरान बायपास चार्जिंग सपोर्ट। यह XOS 16 के साथ Android 16 पर चलता है।

AI फ़ीचर्स की बात करें तो, इस डिवाइस में Infinix AI टूल्स दिए गए हैं। इनमें AI Studio (जिसमें AI Eraser और AI Extender शामिल हैं), Circle to Search, रियल-टाइम कॉल ट्रांसलेशन के लिए AI Translate, Magic Voice Changer, एक One-Tap AI बटन (जिसे 30 से ज़्यादा ऐप्स या फ़ंक्शंस के लिए सेट किया जा सकता है) और इस्तेमाल के आधार पर App Suggestions शामिल हैं। इसमें XOS 16 में इन-बिल्ट Folax AI असिस्टेंट भी है।

फ़ोटोग्राफ़ी के लिए, इस स्मार्टफ़ोन में f/1.8 अपर्चर और LED फ़्लैश वाला 50MP का रियर कैमरा है। यह 30fps पर 2K वीडियो रिकॉर्डिंग, Live Photo मोड और AIGC पोर्ट्रेट मोड को सपोर्ट करता है। सामने की तरफ़, इसमें f/2.2 अपर्चर वाला 13MP का कैमरा है, जो 30fps पर 2K वीडियो रिकॉर्डिंग को भी सपोर्ट करता है।

इस डिवाइस में 45W फ़ास्ट चार्जिंग वाली 6500mAh की सिलिकॉन-कार्बन बैटरी है। कंपनी का दावा है कि यह 27 मिनट में 50% और 62 मिनट में 100% तक चार्ज हो जाती है। यह 10W रिवर्स वायर्ड चार्जिंग और अडैप्टिव बायपास चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है और इसमें 6 साल की बैटरी ड्यूरेबिलिटी प्रोटेक्शन मिलती है।

अन्य फ़ीचर्स में इन-डिस्प्ले फ़िंगरप्रिंट सेंसर, IR सेंसर, डुअल माइक्रोफ़ोन और NFC सपोर्ट शामिल हैं। यह फ़ोन धूल और पानी के छींटों से बचाव के लिए IP65-रेटेड है। कनेक्टिविटी के मामले में, यह 5G SA/NSA, डुअल 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.4, GPS, GLONASS, Beidou और USB Type-C को सपोर्ट करता है।