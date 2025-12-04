  1. हिन्दी समाचार
  2. तकनीक
  3. इनफिनिक्स और पिनिनफेरिना के बीच स्ट्रेटेजिक डिज़ाइन पार्टनरशिप का ऐलान, 2026 में Infinix Note 60 Ultra होगा लॉन्च

इनफिनिक्स और पिनिनफेरिना के बीच स्ट्रेटेजिक डिज़ाइन पार्टनरशिप का ऐलान, 2026 में Infinix Note 60 Ultra होगा लॉन्च

Infinix-Pininfarina Partnership: बिजनेस ऑफ डिजाइन वीक 2025 (BODW 2025) इवेंट में, इनफिनिक्स ने इटैलियन डिजाइन कंपनी – पिनिनफेरिना के साथ अपनी पार्टनरशिप की ऑफिशियल घोषणा की है। ब्रांड के लिए, पिनिनफेरिना के साथ पार्टनरशिप स्मार्टफोन डिज़ाइन फील्ड में उसकी अगली छलांग है, और इनफिनिक्स नोट 60 अल्ट्रा इस स्ट्रेटेजिक अलायंस से निकलने वाला पहला स्मार्टफोन मॉडल होगा। जो अगले साल पेश किया जाएगा।

By Abhimanyu 
Updated Date

Infinix-Pininfarina Partnership: बिजनेस ऑफ डिजाइन वीक 2025 (BODW 2025) इवेंट में, इनफिनिक्स ने इटैलियन डिजाइन कंपनी – पिनिनफेरिना के साथ अपनी पार्टनरशिप की ऑफिशियल घोषणा की है। ब्रांड के लिए, पिनिनफेरिना के साथ पार्टनरशिप स्मार्टफोन डिज़ाइन फील्ड में उसकी अगली छलांग है, और इनफिनिक्स नोट 60 अल्ट्रा इस स्ट्रेटेजिक अलायंस से निकलने वाला पहला स्मार्टफोन मॉडल होगा। जो अगले साल पेश किया जाएगा।

पढ़ें :- रूसी राष्ट्रपति के भारत दौरे से पहले राहुल गांधी का पीएम मोदी पर गंभीर आरोप, सरकार विदेशी अतिथियों को नेता प्रतिपक्ष से न मिलने को कहती है

दरअसल, पिनिनफेरिना बैज हमेशा से इटैलियन डिज़ाइन और इनोवेशन का सिंबल रहा है, और इसकी विरासत और लाइफस्टाइल दोनों को स्मार्टफोन डिवाइस पर लाया जा रहा है, जो एलिगेंस और परफॉर्मेंस के साथ आता है। इसलिए, ब्रांड का मानना ​​है कि पिनिनफेरिना का डिज़ाइन किया गया आने वाला इनफिनिक्स नोट 60 अल्ट्रा पूरी स्मार्टफोन इंडस्ट्री में एक माइलस्टोन सेट करेगा। इनफिनिक्स के CEO टोनी झाओ ने कहा, “जैसे-जैसे हम अलग-अलग फील्ड के लीडिंग पार्टनर्स के साथ कोलेबोरेट करते हैं, हम इनफिनिक्स के प्रीमियमाइज़ेशन के सफ़र को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं।”

झाओ ने आगे कहा, “पिनिनफेरिना के साथ हमारा काम हमारे आने वाले प्रोडक्ट्स के डिज़ाइन फाउंडेशन को मज़बूत करने की दिशा में एक ज़रूरी कदम है, जिसकी शुरुआत Note 60 सीरीज़ से होगी। यह पार्टनरशिप हाई-एंड डिज़ाइन में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने और आने वाले फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स के लिए एक नया एस्थेटिक बेंचमार्क बनाने के हमारे कमिटमेंट को और मज़बूत करती है।”

Infinix Note 60 Ultra स्मार्टफोन लॉन्च के बारे में, इसे आने वाली Infinix Note 60 सीरीज़ के तहत 2026 में ऑफिशियली लॉन्च किया जाएगा। आने वाले दिनों में, स्मार्टफोन के डिज़ाइन, स्पेक्स और अवेलेबिलिटी के बारे में और डिटेल्स भी शेयर किए जाने की उम्मीद है।

पढ़ें :- 'जहरीला कफ सिरप कांड' लापरवाही, भ्रष्टाचार और दवा माफिया कनेक्शन के बगैर संभव नहीं
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

इनफिनिक्स और पिनिनफेरिना के बीच स्ट्रेटेजिक डिज़ाइन पार्टनरशिप का ऐलान, 2026 में Infinix Note 60 Ultra होगा लॉन्च

इनफिनिक्स और पिनिनफेरिना के बीच स्ट्रेटेजिक डिज़ाइन पार्टनरशिप का ऐलान, 2026 में...

Ray-Ban Meta Smart Glasses : लॉन्च हुआ फेसबुक का नया स्मार्ट चश्मा , जानें कीमत और फीचर्स

Ray-Ban Meta Smart Glasses : लॉन्च हुआ फेसबुक का नया स्मार्ट चश्मा...

लॉन्च से एक दिन पहले Redmi 15C 5G के स्पेक्स का खुलासा; बैटरी-प्रोसेसर और कैमरे की डिटेल कंफर्म

लॉन्च से एक दिन पहले Redmi 15C 5G के स्पेक्स का खुलासा;...

संचार साथी ऐप पर केंद्रीय मंत्री का बड़ा बयान, कहा-कर सकते हैं इसे डिलीट, विपक्ष ने लगाया था जासूसी का आरोप

संचार साथी ऐप पर केंद्रीय मंत्री का बड़ा बयान, कहा-कर सकते हैं...

Apple's Vintage List : आईफोन एसई फर्स्ट जनरेशन हुआ ऐप्पल की विंटेज लिस्ट में शामिल , जानें क्या है इसका मतलब?

Apple's Vintage List : आईफोन एसई फर्स्ट जनरेशन हुआ ऐप्पल की विंटेज...

इस देश की सेना सिर्फ iPhone का करेगी इस्तेमाल, Android स्मार्टफोन को किया बैन

इस देश की सेना सिर्फ iPhone का करेगी इस्तेमाल, Android स्मार्टफोन को...