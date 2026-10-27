27 अक्टूबर 2026 का राशिफल : मंगलवार को 6 राशियों के जीवन में होंगे बड़े बदलाव, पढ़ें अपना राशिफल

27 अक्टूबर 2026 का राशिफल : ज्योतिष में ग्रह- नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। मंगलवार के दिन बजरंगबली की पूजा करने का विधान है। इस दिन भगवान हनुमान की पूजा करने से डर, भय, रोग, दुख होती है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, 27 अक्टूबर का दिन कुछ राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है, तो कुछ राशि वालों को जीवन में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आइए आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानते हैं, 27 अक्टूबर को किन राशि वालों को होगा लाभ और किन को बरतनी होगी सावधानी?

मेष – आज कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। जल्दबाजी में निर्णय न लें। आर्थिक मामलों में सोच समझकर कदम बढ़ाएँ।

वृषभ – आज परिवार में सुखद वातावरण रहेगा। धन से जुड़ी योजना पर काम आगे बढ़ सकता है। खर्चों पर नियंत्रण रखें।

मिथुन – आज बातचीत और संपर्कों से लाभ मिल सकता है। रुके हुए काम पूरे करने का प्रयास सफल हो सकता है। वाणी में मधुरता रखें।

कर्क – आज भावनाओं में बहकर निर्णय लेने से बचें। पारिवारिक मामलों में धैर्य रखें। कार्यक्षेत्र में निरंतर प्रयास लाभ देंगे।

सिंह – आज आत्मविश्वास बढ़ेगा और नेतृत्व दिखाने का अवसर मिल सकता है। अहंकार से बचें और सहयोगियों की बात सुनें।

कन्या – आज योजनाबद्ध तरीके से काम करने पर अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। नौकरी और व्यापार में कागजी कार्य सावधानी से करें।

तुला – आज साझेदारी और संबंधों में संतुलन बनाए रखें। रुकी हुई बातचीत आगे बढ़ सकती है। अनावश्यक खर्च से बचें।

वृश्चिक – आज मेहनत और एकाग्रता से कठिन काम आसान हो सकते हैं। गुप्त बातों को साझा करने में सावधानी बरतें।

धनु – आज सीखने और नई योजनाओं के लिए दिन उपयोगी रह सकता है। आज वरिष्ठों का मार्गदर्शन मिलेगा। वादे सोच-समझकर करें।

मकर – आज जिम्मेदारियाँ बढ़ सकती हैं, लेकिन अनुशासन से काम सँभलेंगे। धन और करियर के मामलों में व्यावहारिक रहें।

कुंभ – आज नए विचार और मित्रों का सहयोग लाभकारी हो सकता है। किसी भी निवेश से पहले जानकारी की जाँच करें।

मीन – आज रचनात्मक कार्यों में मन लगेगा। परिवार के साथ समय बिताएँ और भावुक होकर आर्थिक निर्णय लेने से बचें।