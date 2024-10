न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में कैसी रहेगी पिच और कप्तान रोहित किसे देंगे मौका; जानें पूरी डिटेल्स

IND vs NZ 1st Test Pitch Report and Possible XI: भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मैच 16 अक्टूबर से बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैच में भारत की कप्तानी रोहित शर्मा के हाथों में होगी, जबकि टॉम लैथम न्यूजीलैंड टीम की अगुवाई करते नजर आएंगे। हालांकि, बारिश पहले मैच का मजा किरकिरा कर सकती है। आइये, जानते हैं कि भारत बनाम न्यूजीलैंड पहले टेस्ट मैच एम चिन्नास्वामी की पिच कैसी रहने वाली है? और कप्तान रोहित शर्मा किन खिलाड़ियों को प्लेइंग इलेवन में मौका दे सकते हैं?