Howrah Mumbai Mail Train Accident : झारखंड रेल हादसे के बाद इन ट्रेनों को किया गया कैंसल, देखें पूरी लिस्ट

Howrah Mumbai Mail Train Accident : झारखंड के सरायकेला-खरसावां जिले (Seraikela-Kharsawan Districts) में मंगलवार तड़के मुंबई-हावड़ा मेल पटरी (Mumbai-Howrah Mail Track) से उतर गई। ट्रेन के सभी 18 डिब्बे पटरी से उतर जाने से 2 यात्रियों की मौत हो गई तो दो दर्जन से अधिक जख्मी हो गए। हादसे की वजह से चक्रधरपुर मंडल (Chakradharpur Division) में कई ट्रेनों की आवाजाही पर असर पड़ा है। 5 ट्रेनों को रद्द किया जा चुका है तो चार का रूट छोटा करना पड़ा है।

Mumbai-Howrah derailment: Due to the derailment of 12810 Howrah-CSMT Mumbai Mail near Barabamboo station in Chakradharpur Division several trains have been regulated: South Eastern Railway. pic.twitter.com/CHdCAdZ5ti

