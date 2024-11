Hyundai recall : हुंडई ने इस समस्या के कारण 42,000 से ज्यादा वाहनों को वापस बुलाया, दी चेतावनी

राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात सुरक्षा प्रशासन (NHTSA) द्वारा बुधवार को जारी नोटिस के अनुसार, हुंडई मोटर नॉर्थ अमेरिका(Hyundai Motor North America) ने घोषणा की है कि वह वायरिंग संबंधी समस्या ( wiring problem )के कारण 42,000 से अधिक वाहनों को वापस बुलाएगी, जिसके कारण वाहन पलट सकते हैं।

समस्या

यह समस्या 2025 Hyundai Santa Cruz और Hyundai Tucson मॉडल्स में पाई गई है। इन वाहनों के ट्रांसमिशन में ऐसा दोष ( Such defect in transmission of vehicles )है जिससे वे “पार्क” (Park) मोड से बाहर शिफ्ट हो सकते हैं, बिना ब्रेक पैडल दबाए। इससे वाहन सड़क पर चल सकते हैं और दुर्घटना का कारण बन सकते हैं, जिससे चोट या हादसा हो सकता है।

डिफेक्ट का अनुमान

NHTSA के अनुसार, इस वापसी ( recall) के तहत 2025 Santa Cruz और Tucson मॉडल के सभी वाहन शामिल हैं। इनमें 35,500 Tucson और 6,900 Santa Cruz वाहन प्रभावित हैं। लगभग 1% वाहनों में यह समस्या होने का अनुमान है।

Santa Cruz: यह एक पिकअप ट्रक और SUV का संयोजन है, जिसकी कीमत $33,000 से शुरू होती है।

NHTSA ने स्पष्ट किया है कि वाहन मालिक इन वाहनों को चलाने के लिए जारी रख सकते हैं। हालांकि, “पार्किंग के दौरान ब्रेक का इस्तेमाल करने”(use brake while parking) की सलाह दी गई है। NHTSA ने यह भी बताया कि डीलर्स इस समस्या का समाधान करेंगे, और कंसोल विस्तार वायरिंग को फ्री में सही करेंगे। वाहन मालिकों को जनवरी 19, 2025 को पत्र भेजे जाएंगे।