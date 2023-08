ICC World Cup 2023 New Schedule : वर्ल्ड कप के 9 मैचों में हुए बदलाव, जानिए कब होगा भारत-पाकिस्तान का मैच?

ICC World Cup 2023 Schedule: भारत की मेजबानी में इसी साल 5 अक्टूबर को वनडे वर्ल्ड कप 2023 का आगाज होना है। टूर्नामेंट का फाइनल 19 नवंबर को खेला जाएगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने इसका नया शेड्यूल जारी कर दिया है।

इसके तहत भारत-पाकिस्तान मैच( India Pakistan Match) समेत 9 मुकाबलों में बदलाव हुए हैं। भारत और पाकिस्तान का मैच अब 15 की बजाय एक दिन पहले यानी 14 अक्टूबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium in Ahmedabad_ में ही खेला जाएगा। इसके समेत 9 मैचों के शेड्यूल में बदलाव हुए हैं।

पाकिस्तान के 3 मैचों में हुआ बदलाव

आईसीसी ने पाकिस्तान टीम के एक नहीं बल्कि 3 मैचों का शेड्यूल बदला है। पाकिस्तान टीम को भारत के खिलाफ अपना मैच 15 अक्टूबर को अहमदाबाद में खेलना था। मगर खबर आई है कि यह मैच अब एक दिन पहले यानी 14 अक्टूबर को उसी मैदान पर कराया जाएगा। 15 अक्टूबर को नवरात्रि का पहला दिन होगा। इसी कारण यह मैच रिशेड्यूल किया गया है। मगर इसके साथ ही पाकिस्तान टीम का 12 अक्टूबर को होने वाला एक और मैच बदला जाएगा। यह मैच श्रीलंका के खिलाफ होना है, जो अब 12 की बजाए 10 अक्टूबर को हैदराबाद में खेला जाएगा।

इसके अलावा पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच 12 नवंबर को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होने वाले मैच को एक दिन पहले यानी 11 नवंबर को उसी मैदान पर कराया जाएगा। यह मैच काली पूजा के कारण बदला गया है।

इन 9 मैचों के शेड्यूल में हुए बदलाव

– इंग्लैंड Vs बांग्लादेशः 10 अक्टूबर- सुबह 10.30 बजे से

– पाकिस्तान Vs श्रीलंका: 10 अक्टूबर- दोपहर 2.00 बजे से

– ऑस्ट्रेलिया Vs साउथ अफ्रीकाः 12 अक्टूबर- दोपहर 2.00 बजे से

– न्यूजीलैंड Vs बांग्लादेशः 13 अक्टूबर- दोपहर 2.00 बजे से

– भारत Vs पाकिस्तानः 14 अक्टूबर- दोपहर 2.00 बजे से

-इंग्लैंड Vs अफगानिस्तानः 15 अक्टूबर- दोपहर 2.00 बजे से

– ऑस्ट्रेलिया Vs बांग्लादेश: 11 नवंबर- सुबह 10.30 बजे से

– इंग्लैंड Vs पाकिस्तान: 11 नवंबर- दोपहर 2.00 बजे से

– भारत Vs नीदरलैंड्स: 12 नवंबर- दोपहर 2.00 बजे से

46 दिनों तक चलेगा वर्ल्ड कप 2023 सीजन

वर्ल्ड कप का आयोजन 5 अक्टूबर से 19 नवंबर के बीच होगा। क्रिकेट इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है, जब पूरा वर्ल्ड कप ही भारत में खेला जाएगा। इससे पहले भारत 1987, 1996 और 2011 के वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप की संयुक्त मेजबानी कर चुका है। मुंबई में मंगलवार को 13वें वनडे वर्ल्ड कप का पूरा शेड्यूल जारी किया गया। यह पूरा टूर्नामेंट 46 दिनों का होगा। वर्ल्ड कप का आगाज 5 अक्टूबर को अहमदाबाद में डिफेंडिंग चैम्पियन इंग्लैंड और पिछले बार की रनरअप न्यूजीलैंड के बीच मुकाबले से होगा। वहीं भारतीय टीम अपना पहला मुकाबला 8 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चेन्नई में खेलेगी। फाइनल 19 नवंबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा।

मुंबई और कोलकाता में होंगे सेमीफाइनल मैच

वर्ल्ड कप के दौरान 10 टीमें राउंड रॉबिन लीग में एक-दूसरे से भिड़ेंगी, जिसमें 45 मुकाबले होंगे। प्रत्येक टीम राउंड रॉबिन प्रारूप में अन्य 9 टीमें से खेलेंगी, जिसमें शीर्ष चार टीमें नॉक-आउट चरण (सेमीफाइनल) के लिए क्वालिफाई होंगी। पहला सेमीफाइनल 15 नवंंबर को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम और दूसरा सेमीफाइनल 16 नवंबर को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। अगर भारत सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करता है तो वह अपना सेमीफाइनल मुकाबला मुंबई में खेलेगा। वानखेड़े स्टेडियम ने 2011 वर्ल्ड कप के फाइनल की मेजबानी की थी, जिसमें महेंद्र सिंह धोनी की अगुआई वाली भारतीय टीम ने श्रीलंका को हराकर वनडे वर्ल्ड कप का खिताब को 28 साल साल बाद जीता था। वैसे ईडन गार्डन्स ने 1987 के टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खिताबी मुकाबले की मेजबानी की थी जिसे ऑस्ट्रेलिया ने जीता था।

भारतीय टीम का पूरा शेड्यूल

8 अक्टूबर vs ऑस्ट्रेलिया , चेन्नई

11 अक्टूबर vs अफगानिस्तान दिल्ली

14 अक्टूबर vs पाकिस्तान, अहमदाबाद

19 अक्टूबर vs बांग्लादेश, पुणे

22 अक्टूबर vs न्यूजीलैंड, धर्मशाला

29 अक्टूबर vs इंग्लैंड, लखनऊ

2 नवंबर vs श्रीलंका, मुंबई

5 नवंबर vs साउथ अफ्रीका, कोलकाता

12 नवंबर vs नीदरलैंड्स , बेंगलुरु

नॉकआउट स्टेज – कब हैं रिजर्व डे?

पहला सेमीफाइनल बुधवार 15 नवंबर को मुंबई में और दूसरा सेमीफाइनल अगले दिन कोलकाता में होगा। दोनों सेमीफाइनल में एक रिजर्व डे होगा।फाइनल 19 नवंबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा और 20 नवंबर को रिजर्व डे रखा गया है। सभी तीन नॉक-आउट मैच दिन-रात के होंगे, ये मैच स्थानीय समयानुसार दोपहर 2:00 बजे शुरू होंगे। इस वर्ल्ड कप के दौरान दिन में खेले जाने वाले मुकाबले स्थानीय समयानुसार सुबह 10.30 बजे शुरू होंगे। टूर्नामेंट में मेजबान भारत के सभी मैच दोपहर 2.00 बजे से हैं। टूर्नामेंट में 6 मुकाबले दिन (सुबह 10:30 से शुरू) के होंगे, जबकि बाकी के मैच दिन-रात्रि (दोपहर दो बजे से) में खेले जाएंगे।