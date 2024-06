IMD New Alert : यूपी समेत इन राज्यों में अब अगले तीन से चार दिनों तक झमाझम बारिश की संभावना

नई दिल्ली। देश के कई हिस्सों में बुधवार को हल्की बूंदाबांदी के कारण लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। हालांकि, मौसम विभाग (Meteorological Department) ने बताया कि ये राहत भी आगे भी जारी रह सकती है। IMD के तरफ से जारी ताजा अलर्ट के मुताबिक, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में अगले तीन से चार दिनों के दौरान भारी बारिश होने की संभावना है।

A fresh spell of heavy to very heavy rainfall very likely over Kerala, Karnataka, Tamil Nadu & Maharashtra during next 5 days. pic.twitter.com/ZRFsjX9sWJ

