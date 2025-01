Video -पश्चिम बंगाल में स्टूडेंट ने महिला प्रोफेसर को माला पहनाकर मांग में भरा सिंदूर, वीडियो वायरल तो मचा हंगामा

कोलकाता: पश्चिम बंगाल (West Bengal) के नदिया जिले (Nadia District) के मौलाना अबुल कलाम आज़ाद प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (Maulana Abul Kalam Azad University of Technology) में एक अनोखी घटना घटी। यहां एक महिला प्रोफेसर ने अपने ही क्लासरूम में एक प्रथम वर्ष के छात्र से शादी रचा ली। यह घटना मंगलवार को हुई और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। विश्वविद्यालय प्रशासन ने प्रोफेसर को छुट्टी पर भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रोफेसर का कहना है कि यह एक प्रोजेक्ट का हिस्सा था, लेकिन प्रशासन ने अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं की है।

यह अजीबोगरीब वाकया पश्चिम बंगाल (West Bengal) के नदिया जिले (Nadia District) में स्थित मौलाना अबुल कलाम आज़ाद प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (Maulana Abul Kalam Azad University of Technology) के हरिणघाटा परिसर में हुआ। ‘एप्लाइड साइकोलॉजी’ (Applied Psychology) विभाग की प्रमुख, जो एक महिला प्रोफेसर भी हैं, मंगलवार को लाल बनारसी साड़ी पहनकर और हाथों में रजनीगंधा और गुलाब के फूलों की माला लिए कक्षा में आईं। उनके साथ एक प्रथम वर्ष का छात्र भी था। क्लास के बीचों-बीच, छात्र ने प्रोफेसर की मांग में सिंदूर भरा और दोनों ने एक-दूसरे को माला पहनाई।

वीडियो में क्या

इस दौरान छात्र के कंधे पर एक शॉल थी, जिसका एक सिरा प्रोफेसर की साड़ी के पल्लू से बंधा था। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा शादियों में गठबंधन के दौरान होता है। क्लास के बाकी छात्र इस दृश्य को देखकर हैरान रह गए। कुछ छात्रों ने इस घटना की तस्वीरें और वीडियो बना लिए, जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। इस वीडियो के वायरल होने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन हरकत में आया और प्रोफेसर को तुरंत छुट्टी पर भेज दिया गया। वहीं, शादी रचाने वाला छात्र भी फिलहाल लापता बताया जा रहा है। उसके सहपाठी भी इस घटना से हैरान और परेशान हैं।

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, वीडियो में दुल्हन की गेटअप में दिख रही प्रोफेसर और फर्स्ट ईयर के छात्र पारंपरिक बंगाली हिंदू रीति रिवाजों के तहत शादी करते दिख रहे हैं। जिसमें सिंदूर दान और ‘माला बोडोल’ (जयमाल) शामिल है। यह वीडियो अप्लाइड साइकोलॉजी (Applied Psychology) की क्लास का है। और वीडियो में दिखने वाली प्रोफेसर डॉ. पायल बनर्जी साइकोलॉजी डिपार्टमेंट की हेड (Professor Dr. Payal Banerjee is the head of the Psychology Department) हैं।

इस घटना के बाद यूनिवर्सिटी के अधिकारियों ने मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय जांच समिति गठित की है. साथ ही यूनिवर्सिटी ने प्रोफेसर से स्पष्टीकरण की मांग भी की है। हरिंगहाटा टेक्नोलॉजी कॉलेज के कार्यवाहक कुलपति तपश चक्रवर्ती (Tapash Chakraborty, acting vice chancellor of Haringhata Technology College) ने बताया कि हमने प्रोफेसर से बात की तो उन्होंने बताया कि यह उनकी प्रैक्टिकल क्लास का हिस्सा था। हम उनके स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं हैं। हमने जांच शुरू कर दी है और प्रोफेसर को छुट्टी पर भेज दिया गया है।

इस पूरे विवाद पर प्रोफेसर डॉ. पायल बनर्जी (Professor Dr. Payal Banerjee) की सफाई आई है। उन्होंने दावा किया कि यह वास्तविक शादी नहीं थी। उनकी क्लास में कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए किए जाने वाले साइको-ड्रामा परफॉर्मेंस का हिस्सा था। उन्होंने आगे बताया कि यह वीडियो क्लास के छात्रों को समझाने के लिए बनाया गया था और उनकी सहमति के बिना इसे लीक किया गया है। वीडियो लीक करने वाले छात्रों के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई करने की बात की है।

टीचर्स यूनियन ने दर्ज कराई शिकायत

यूनिवर्सिटी के एक और प्रोफेसर सुशांतो कायाल (Professor Sushanto Kayal) ने महिला प्रोफेसर के दावों को खारिज किया है। और उनके काम को अनुशासनहीनता बताया है। साथ ही यूनिवर्सिटी टीचर्स यूनियन (University Teachers Union) ने भी इस मामले में शिकायत दर्ज कराई है।