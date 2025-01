IND vs ENG 4th T20I : इंग्लैंड ने टॉस जीतकर बॉलिंग चुनी, भारत की प्लेइंग-11 में तीन बदलाव किए, मोहम्मद शमी आउट

IND vs ENG 4th T20I : भारत और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की टी-20 सीरीज का चौथा मुकाबला पुणे में खेला जाएगा। MCA स्टेडियम में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर बॉलिंग चुनी। टीम ने प्लेइंग-11 में 2 बदलाव किए। वहीं टीम इंडिया 3 बदलाव के साथ उतरेगी।

भारत से संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ओपनिंग करने उतरे। टीम ने 1 ओवर के बाद बगैर नुकसान के 12 रन बना लिए हैं। इंग्लैंड से जोफ्रा आर्चर ने पहला ओवर फेंका। टीम इंडिया सीरीज में 2-1 से आगे है। पांचवां और आखिरी टी-20 मैच 2 फरवरी को मुंबई में खेला जाएगा।

इंग्लैंड ने सीरीज के शुरुआती 3 मुकाबलों में टॉस हारने के बाद आखिरकार चौथे टी-20 में टॉस जीता ​है। जोस बटलर ने बॉलिंग चुनी​ है। टीम ने साकिब महमूद और जैकब बेथेल को जगह दी ​है। वहीं मार्क वुड और जैमी स्मिथ को बाहर किया गया ​है।

भारत ने प्लेइंग-11 में 3 बदलाव किए। मोहम्मद शमी, वॉशिंगटन सुंदर और ध्रुव जुरेल को बाहर किया गया​ है। इनकी जगह अर्शदीप सिंह, शिवम दुबे और रिंकू सिंह को मौका दिया​ है।

🚨 Team News

3⃣ changes for #TeamIndia as Rinku Singh, Shivam Dube & Arshdeep Singh are named in the Playing XI.

Here's our line-up for the fourth T20I 🔽

Follow The Match ▶️ https://t.co/pUkyQwxOA3#INDvENG | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/SiIomnPrCR

— BCCI (@BCCI) January 31, 2025