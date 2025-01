IND vs ENG T20 Series: इंग्लैंड के खिलाफ टीम इंडिया का एलान, मोहम्मद शमी की टीम में हुई वापसी

IND vs ENG T20 Series: इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली पांच मैचों की टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का एलान हो गया है। शनिवार को बीसीसीआई ने भारतीय टीम की घोषणा की है। सबसे अहम ये है कि, लंबे समय बाद मोहम्मद शमी की टीम में वापसी हो गयी है।

भारत और इंग्लैंड के बीच 22 जनवरी से पांच मैचों की टी20 सीरीज और तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जायेगी। भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज 6 फरवरी से शुरू होगी। पहला मैच नागपुर में खेला जायेगा, जबकि दूसरा मैच 9 फरवरी को कटक में होगा। तीसरा वनडे अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 12 फरवरी को खेला जायेगा।

#TeamIndia's squad for the T20I series against England 🔽

Suryakumar Yadav (C), Sanju Samson (wk), Abhishek Sharma, Tilak Varma, Hardik Pandya, Rinku Singh, Nitish Kumar Reddy, Axar Patel (vc), Harshit Rana, Arshdeep Singh, Mohammad Shami, Varun Chakravarthy, Ravi Bishnoi,… https://t.co/eY8LUSspCZ

