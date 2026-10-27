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IND vs NZ 3rd T20I : आज सीरीज अपने नाम करने उतरेगी टीम इंडिया, जानें- कब और कहां देख पाएंगे लाइव मैच

IND vs NZ 3rd T20I : आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 सीरीज का तीसरा मैच वेलिंग्टन में खेला जाना है। यह सीरीज डिसाइडर मैच साबित हो सकता है, क्योंकि श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली भारतीय टीम टीम पहले दो मैच जीतकर 2-0 से बढ़त बना चुकी है। ऐसे में मेजबान टीम को सीरीज में बनें रहने के लिए हर कीमत पर तीसरा टी20 जीतना होगा। आइये जानते हैं कि भारत बनाम न्यूजीलैंड तीसरा मैच कितने बजे शुरू होगा और इस मैच को कैसे लाइव देख सकेंगे-

By Abhimanyu 
Updated Date

IND vs NZ 3rd T20I : आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 सीरीज का तीसरा मैच वेलिंग्टन में खेला जाना है। यह सीरीज डिसाइडर मैच साबित हो सकता है, क्योंकि श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली भारतीय टीम टीम पहले दो मैच जीतकर 2-0 से बढ़त बना चुकी है। ऐसे में मेजबान टीम को सीरीज में बनें रहने के लिए हर कीमत पर तीसरा टी20 जीतना होगा। आइये जानते हैं कि भारत बनाम न्यूजीलैंड तीसरा मैच कितने बजे शुरू होगा और इस मैच को कैसे लाइव देख सकेंगे-

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भारत बनाम न्यूज़ीलैंड तीसरा T20I मैच कब और कहाँ होगा?

भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच तीसरा T20I मैच मंगलवार, 27 अक्टूबर को न्यूज़ीलैंड के वेलिंगटन स्थित हेनरी स्टेडियम में खेला जाएगा।

भारत बनाम न्यूज़ीलैंड तीसरा T20I मैच कितने बजे शुरू होगा?

भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच तीसरा T20I मैच मंगलवार, 27 अक्टूबर को भारतीय समयानुसार (IST) दोपहर 12:30 बजे शुरू होगा।

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भारत बनाम न्यूज़ीलैंड तीसरा T20I मैच किस TV चैनल पर दिखाया जाएगा?

भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच तीसरा T20I मैच भारत में सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा।

भारत बनाम न्यूज़ीलैंड तीसरा T20I मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कैसे देखें?

भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच तीसरा T20I मैच भारत में सोनीलिव (SonyLIV) ऐप और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा।

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