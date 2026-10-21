नई दिल्ली। भारतीय टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ शानदार प्रदर्शन के बाद अब न्यूजीलैंड दौरे के लिए तैयार है। भारत को न्यूजीलैंड के खिलाफ कुल 12 मुकाबले खेलने हैं। छह हफ्तों तक चलने वाले इस दौरे की शुरुआत 22 अक्तूबर से शुरू हो रही पांच टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की यह सीरीज एक नवंबर तक चलेगी।

टी20 सीरीज के मैच क्राइस्टचर्च, वेलिंगटन, ऑकलैंड और हैमिल्टन जैसे मैदानों पर खेले जाएंगे, लेकिन इस दौरे को लेकर मशहूर क्रिकेट कमेंटेटर और एक्सपर्ट हर्षा भोगले ने एक बड़ा मुद्दा उठाया। हर्षा के मुताबिक टीम ने कई खिलाड़ियों को मौका दिया, लेकिन फॉर्मेट के हिसाब से चूक भी नजर आई। दरअसल, तीनों ही फॉर्मेट (टी20, वनडे और टेस्ट) के लिए टीम में कई नए चेहरों और अलग-अलग खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। टेस्ट टीम में आकिब नबी का नाम नहीं होने पर हर्षा भोगले ने ऐतराज जताया। नबी ने घरेलू क्रिकेट में लाल गेंद से कमाल का प्रदर्शन किया था। ऐसे में वह न्यूजीलैंड की पिच पर टीम के लिए घातक साबित हो सकते हैं।

हर्षा भोगले के मुताबिक अलग-अलग फॉर्मेट में कुछ नए चेहरों को टीम इंडिया में शामिल किया गया है। वहीं इंडिया-ए की अलग टीम का ऐलान भी साथ किया गया था। हर्षा के मुताबिक न्यूजीलैंड में भारतीय टीम को प्लेइंग इलेवन का चयन बहुत सोच-समझकर करना होगा।