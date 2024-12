गलती से मंदिर की दान पेटी में गिरा आईफोन, जानें कैसे बन गया देवता की प्रॉपर्टी?

नई दिल्ली। तमिलनाडु (Tamil Nadu) के अरुलमिगु कंदस्वामी मंदिर (Arulmighu Kandaswamy Temple) में एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां एक भक्त का गलती से हुंडी (दान पेटी) में गिरा आईफोन मंदिर ने अपनी संपत्ति घोषित कर दिया। विनायकपुरम के निवासी दिनेश ने अपना कीमती आईफोन हुंडी में गिरा, लेकिन उन्हें फोन वापस नहीं मिला और खाली हाथ लौटना पड़ा। मंदिर प्रशासन ने कहा कि हुंडी में जो भी वस्तु गिरती है, वह देवता की संपत्ति मानी जाती है।

क्या है पूरा मामला?

दिनेश ने एक महीने पहले अपने परिवार के साथ मंदिर का दौरा किया था। पूजा के बाद, उन्होंने हुंडी में पैसे डालने की कोशिश की, लेकिन इस प्रक्रिया में उनका आईफोन उनकी शर्ट की जेब से निकलकर हुंडी में गिर गया। हुंडी की ऊंचाई के कारण वह फोन निकालने में असमर्थ रहे। घबराए दिनेश ने मंदिर प्रशासन से संपर्क किया, लेकिन उन्हें बताया गया कि हुंडी में गिरने के बाद किसी भी वस्तु को वापस नहीं दिया जा सकता क्योंकि यह अब देवता की संपत्ति है।

iPhone accidentally fell into the temple's hundi..

The temple administration refused to return it the owner, saying it belonged to the temple.

pic.twitter.com/hDTi7i0IIV

— Dhruv Rathee (Parody) (@dhruvrahtee) December 21, 2024