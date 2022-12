IPL 2023 Auction Live: जानिए आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने, कोच्चि में नीलामी शुरू

IPL 2023 Auction Live: आईपीएल 2023 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी आज से शुरू हो गई है। इस मिनी ऑक्शन में दुनियाभर से 405 खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। लेकिन इनमें से अधिकतर 87 खिलाड़ी ही बिकेंगे। इन 87 खिलाड़ियों में अधिकतम 30 खिलाड़ी विदेशी हो सकते हैं। नीलामी में शामिल होने वाले खिलाड़ियों में 273 भारतीय खिलाड़ी हैं। आईपीएल की इस नीलामी में 19 क्रिकेटरों की बेस प्राइस दो करोड़ रुपये है और ये सभी विदेशी क्रिकेटर हैं। नीलामी में अभी तक सबसे ज्यादा बोली इंग्लैंड के ऑलराउंडर सैम करेन पर लगी है। पंजाब किंग्स ने 18.50 करोड़ रुपये में अपने साथ जोड़ा है। करेन आईपीएल नीलामी के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। इसके साथ ही चेन्नई सुपरकिंग्स ने बेन स्टोक्स को 16.25 करोड़ रुपये में जोड़ा है।

📽️ @ChennaiIPL win the bidding battle to bring @benstokes38 on board for INR 16.25 crore👍 #TATAIPLAuction @TataCompanies pic.twitter.com/mtV5YNr8i3

— IndianPremierLeague (@IPL) December 23, 2022