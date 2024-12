IPL 2025 : लखनऊ सुपरजायंट्स का कौन होगा’नवाब’, टीम के मालिक संजीव गोयनका ने किया ऐलान!

नई दिल्ली। आईपीएल फ्रेंचाइजी लखनऊ सुपरजायंट्स (LSG) के मालिक संजीव गोयनका (Sanjiv Goenka) ने कहा कि टीम के नए कप्तान का फैसला हो गया है। आईपीएल 2025 (IPL 2025) सीजन से पहले अगले कुछ दिनों में इसकी घोषणा की जाएगी। आईपीएल 2022-24 में एलएसजी की कप्तानी केएल राहुल (KL Rahul will captain LSG) ने की थी। हालांकि आईपीएल 2023 में वह चोटिल होने के कारण बाहर हो गए थे जिसके बाद क्रुणाल पांड्या ने टीम की कप्तानी संभाली थी, लेकिन फ्रेंचाइजी ने पिछले महीने जेद्दा में हुई मेगा नीलामी से पहले दोनों को रिटेन नहीं करने का फैसला किया।

Sanjiv Goenka on LSG openers

It's almost sure LSG is looking to Open with Rishabh or to bat him at no3 max. It's upto Zak and Langer to decide the batting order#CricketTwitter #IPL #RishabhPantpic.twitter.com/2oDMuMNbIm

— Riseup Pant (@riseup_pant17) December 2, 2024