IPL 2025: मुंबई के खिलाफ जीत के बाद कोहली ने आक्रामक अंदाज में मनाया जश्न, हार्दिक और रोहित दिखे उदास

IPL 2025: आईपीएल 2025 में सोमवार को मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच वानखेड़े में भिड़ंत हुई। दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने केा मिला। इस मुकाबले में मुंबई इंडियंस को हार का सामना करना पड़ा लेकिन मुंबई की टीम अंतिम तक मैच में लड़ती रही। हार्दिक पांड्या अपनी टीम को जीत दिलाने के लिए आखिरी तूफानी पारी खेली लेकिन ये पारी टीम को जीत नहीं दिला पाई।

वहीं, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की जीत के बाद विराट कोहली ने आक्रामक अंदाज में जीत का जश्न मनाया है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। वहीं, इस दौरान हार्दिंक पांड्या और रोहित शर्मा काफी उदास नजर आए। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो पर फैंस तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं।

बता दें कि, बेंगलुरु ने वानखेड़े में मुंबई के खिलाफ 10 साल बाद जीत दर्ज की है। हालांकि, एक वक्त जब हार्दिक और तिलक वर्मा बल्लेबाजी कर रहे थे तब ऐसा लगा था कि मुंबई की टीम जीतने में कामयाब रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका।

