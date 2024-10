लेबनान में हिजबुल्ला के भूमिगत सुरंग नेटवर्क को इस्राइल ने किया तबाह, IDF ने जारी किया Video

नई दिल्ली। इस्राइली सेना (Israeli Army) की लेबनान में हिजबुल्ला के खिलाफ कार्रवाई जारी है। हिजबुल्ला (Hezbollah) के शीर्ष नेतृत्व को खत्म करने के बाद अब इस्राइल, हिजबुल्ला (Hezbollah) के सैन्य ठिकानों को भी तबाह कर रहा है। अब इस्राइल ने लेबनान में हिजबुल्ला (Hezbollah) के भूमिगत सुरंगों के पूरे नेटवर्क को तबाह कर दिया है। इस्राइली सेना (Israeli Army) ने इसका वीडियो भी जारी किया है। बता दें कि इन सुरंगों में हिजबुल्ला (Hezbollah) के हथियारों का जखीरा भी मिला था, जिसे भी इस्राइली सेना (Israeli Army) ने तबाह कर दिया है।

Good lord. This is a controlled explosion of a Hezbollah command and control tunnel network in southern Lebanon. The explosion was so large, it caused an earthquake alarm in northern Israel.

Well done to the Israeli paratroopers who found and destroyed. 🆎#AllynessSavesLives pic.twitter.com/kaLmt7QgAb

— Andrew Fox (@Mr_Andrew_Fox) October 26, 2024