Jammu and Kashmir : जम्मू कश्मीर के बडगाम में एक आतंकवादी ढेर, सुरक्षाबलों का ऑपरेशन जारी

Jammu and Kashmir: जम्मू कश्मीर के बडगाम (Budgam) के मोचवा इलाके में सुरक्षाबलों (security forces) को बड़ी सफलता मिली है। इलाके में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ (Encounter between security forces and terrorists) चल रही है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार,इस मुठभेड़ में सुरक्षाबलों ने एक अज्ञात आतंकवादी को ढेर (terrorist killed) कर दिया गया है। उसके बाद से एके-47 राइफल और एक पिस्टल बरामद हुई है। घाटी में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षाबलों का आपरेशन जारी है।

खबरों के अनुूसार, सुरक्षाबलों द्वारा मोचवा इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था, तभी इलाके में छिपे आतंकियों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद जवाब में सुरक्षाबलों ने भी फायरिंग की। सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है।

इससे पहले जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले में शुक्रवार को सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में दो आतंकवादी मारे गए थे।