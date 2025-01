Jeep Meridian Limited (O) AT 4×4 : जीप मेरिडियन लिमिटेड (O) AT 4×4 लॉन्च हुई , जानें विशेष एक्सेसरीज और कीमत

Jeep Meridian Limited (O) AT 4×4 : जीप इंडिया ने कुछ महीने पहले अपडेटेड 2025 जीप मेरिडियन लॉन्च की थी। और अब, कंपनी ने 4×4 के साथ लिमिटेड (O) AT वैरिएंट को फिर से पेश किया है। नए वैरिएंट को फिर से पेश करने के साथ ही कंपनी ने 2025 मेरिडियन के लिए एक एक्सक्लूसिव एक्सेसरी पैक भी पेश किया है। इच्छुक ग्राहक नए 4×4 AT वैरिएंट और वैकल्पिक एक्सेसरीज पैक को ऑनलाइन या अपने नजदीकी एक्सेसरीज पैक को ऑनलाइन या अपने नजदीकी डीलरशिप पर जाकर बुक कर सकते हैं, डिलीवरी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है।

2025 जीप मेरिडियन एक्सेसरी पैक

मेरिडियन के बदलावों में एक एक्सेसरी पैक भी पेश किया है, जो इसके एक्सटीरियर और इंटीरियर में बदलाव लाता है। नए एसेसरी पैकेज में बोनट और साइड पर डेकल्स, हेडलाइट्स के लिए क्रोम सराउंड और अंदर कस्टमाइजेबल एम्बिएंट लाइटिंग शामिल है।

इंजन

Jeep Meridian Limited (O) AT 4×4 में पहले की तरह ही 4×4 वर्जन में 170hp, 2.0-लीटर डीजल इंजन और 9-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिया है। वहीं इसके 4×2 फॉर्म में, लिमिटेड (O) में 9-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर यूनिट के साथ 6-स्पीड मैनुअल ऑप्शन मिलता है। जीप मेरिडियन लिमिटेड के हायर-स्पेक लिमिटेड (O) ट्रिम में अब 4×4 टेक्नीक दी गई। टॉप वेरिएंट के समान इस वेरिएंट में टेरेन मोड और हिल-डिसेंट असिस्ट मोड्स भी दिए गए हैं।