Kangana Ranaut ने ग्रीन ड्रेस में शेयर की हॉट फोटो, कहा- बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले...

Bollywood news: अपनी बेबाक अदाओं और बेबाक बयानो से अक्सर सुर्खियों में बनी रहने वाली एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) एक बार फिर सुर्खियों में आ गई हैं। कंगना इन दिनो अपनी फिल्म धाकड़ की शूटिंग में बीजी हैं। लेकिन कंगना रनौत (Kangana Ranaut) सोशल मीडया के जरिये अपने फैंस संग खास अंदाज में जुड़ी हुई है। पोस्ट और फोटो शेयर कर हलचल मचा रही हैं।

आपको बता दें कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने अपनी नई फोटोज शेयर कर कंगना ने फैंस का दिल लूट लिया है। कंगना रनौत ने ग्रीन कलर की ड्रेस में अपने घुंघराले बालों वाले लुक को शेयर किया है। कंगना इन फोटोज में बेहद ही गॉर्जियस लग रहीं हैं।

कंगना ने ये तस्वीरें अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर शेयर करने के साथ गालिब की चंद लाइनें कैप्शन में लिखी हैं। कंगना रनौत ने लिखा- ‘निकलना खुद से आदम का सुनते आए हैं लेकिन, बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले-गालिब’। शेयर किए फोटो में कंगना की उदासी दिख रही हैं, और गालिब की शायरी भी कुछ इस तरफ ही इशारा कर रही हैं।

Kangana Ranaut with Divya Dutta and team #Dhaakad at dinner tonight #KanganaRanaut #DivyaDutta pic.twitter.com/MuCEd7iAg3

Kangana Ranaut celebrating the last day on set for Divya Dutta with team #Dhaakad in Budapest tonight#KanganaRanaut #DivyaDutta pic.twitter.com/GctyZby6Bs

— Kangana Ranaut Daily (@KanganaDaily) July 31, 2021