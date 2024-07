Kargil Vijay Diwas : पीएम मोदी, बोले- आतंक के आकाओं के नापाक मंसूबे कभी नहीं होंगे कामयाब

कारगिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने 25वें कारगिल विजय दिवस (25th Kargil Vijay Diwas) के अवसर पर द्रास में कारगिल युद्ध स्मारक (Kargil War Memorial) पर कारगिल युद्ध के नायकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। बता दें कि 26 जुलाई 1999 को भारत ने कारगिल युद्ध में विजय हासिल की थी। इस दिन को हर वर्ष कारगिल विजय दिवस (Kargil Vijay Diwas) के रूप में मनाया जाता है।

पीएम मोदी (PM Modi) ने कहा कि आज लद्दाख की ये महान भूमि कारगिल विजय दिवस (Kargil Vijay Diwas) की 25वीं वर्षगांठ (25th Kargil Vijay Diwas) की गवाह बन रही है। कारगिल विजय दिवस हमें बताता है कि राष्ट्र के लिए दिए गए बलिदान अमर हैं। पीएम मोदी ने कहा कि मुझे याद है कि किस तरह हमारी सेनाओं ने इतनी ऊंचाई पर, इतने कठिन युद्ध ऑपरेशन को अंजाम दिया था। मैं देश को विजय दिलाने वाले ऐसे सभी शूरवीरों को आदरपूर्वक प्रणाम करता हूं। मैं उन शहीदों को नमन करता हूं, जिन्होंने कारगिल में मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया।

On 25th Kargil Vijay Diwas, the nation honours the gallant efforts and sacrifices of our Armed Forces. We stand eternally grateful for their unwavering service.https://t.co/xwYtWB5rCV

— Narendra Modi (@narendramodi) July 26, 2024