Kazakhstan Plane Crash : कजाकिस्तान में 100 से ज्यादा लोगों को ले जा रहा विमान क्रैश, बना आग का गोला

Kazakhstan Plane Crash : कजाकिस्तान के अक्तौ हवाई अड्डे के पास एक विमान हादसे का शिकार हो गया है। विमान में 100 से ज्यादा लोग सवार थे। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, अक्तौ शहर में विमान लैंडिंग के वक्त क्रैश हो गया और आग के गोले में तब्दील हो गया। शुरुआती रिपोर्टों से पता चला है कि विमान में कुछ लोग जीवित बचे हैं। समाचार एजेंसी ने मध्य एशियाई देश के आपातकालीन मंत्रालय के हवाले से बताया कि आपातकालीन सेवाएं मौके पर मौजूद हैं। दुर्घटनास्थल पर आग बुझाने की पुरजोर कोशिशें जारी हैं।

BREAKING: Passenger plane crashes near Aktau Airport in Kazakhstan, New video shows plane carrying 72 people crashing near Aktau Airport in Kazakhstan. At least 10 survivors

