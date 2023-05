Kerala Boat Capsizes : केरल में नाव पलटने से 22 की मौत, रेस्क्यू में लगा चेतक हेलीकॉप्टर

Kerala Boat Capsizes : केरल के मलप्पुरम (Malappuram in Kerala) में टूरिस्ट नाव पलटने से अब तक 22 लोगों की मौत हो गई है, जबकि सात लोगों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक इस नाव पर 40 लोग सवार थे। इसमें ज्यादातर बच्चे थे। इसके अलावा कई अभी भी लापता हैं, जिन्हें खोजने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन (Rescue Operation) चलाया गया है। एनडीआरएफ (NDRF) की टीम लगातार लापता लोगों को पानी में खोज रही है।

#KeralaBoatTragedy

Malappuram boat accident: Indian Navy's Chetak helicopter called in to assist in the search and rescue operation. pic.twitter.com/hRe3jyJ7v3

— santosh singh (@SantoshGaharwar) May 8, 2023