KL Rahul अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से नहीं ले रहे संन्यास! समझिए सोशल मीडिया पोस्ट के मायने

KL Rahul Retirement Viral Post: भारतीय क्रिकेट टीम के अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल की एक सोशल मीडिया पोस्ट ने सनसनी मची हुई है। इस पोस्ट के लेकर दावा किया जा रहा है कि राहुल ने क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है और उन्होंने अपनी पोस्ट को डिलीट कर दिया। लेकिन अब उनकी पोस्ट तेजी से वायरल हो रही है। उनके अचानक संन्यास की खबरों से हर कोई हैरान है। हालांकि, राहुल ने संन्यास को लेकर आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की है। दूसरी तरफ, सोशल मीडिया पोस्ट को आईपीएल 2025 और एलएसजी से जोड़कर भी देखा जा रहा है।

दरअसल, केएल राहुल की कथित इंस्टाग्राम स्टोरी के दो स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। जिसमें पहले पोस्ट में लिखा है- “मैं जल्द एक घोषणा करने वाला हूं। मेरे साथ बने रहिए।” इसके अलावा, अन्य वायरल पोस्ट में लिखा है कि केएल राहुल ने बहुत सोच विचार के बार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से अलविदा लेने का फैसला किया है। उन्हें अपने देश के लिए खेलने पर हर बार गर्व महसूस हुआ, लेकिन वो अब अपने जीवन के अगले पड़ाव पर जाने के लिए तैयार हैं। जिसके बाद देखते ही देखते ये केएल राहुल के खबर आग की तरह सोशल मीडिया पर फैल गई। हालांकि, संन्यास को लेकर केएल राहुल के आधिकारिक अकाउंट पर कोई भी स्टोरी मौजूद नहीं है। ऐसे में वायरल हो रहे पोस्ट भ्रामक प्रतीत हो रहा है।

KL Rahul hasn’t posted anything about his retirement yet.”#klrahul #viralvideo #INDvsENG

Real Fake pic.twitter.com/RgDHRQLdjF

— Abh♡shek (@abhi40934) August 22, 2024