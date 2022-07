Lalit Modi and Sushmita Sen: ललित मोदी ने सुष्मिता सेन के साथ शेयर की तस्वीर,कहा-अभी सिर्फ डेट कर रहे हैं

Lalit Modi and Sushmita Sen wedding: देश की पहली मिस यूनिवर्स और बॉलीवुड अभिनेत्री सुष्मिता सेन ने ललित मोदी एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। ललित मोदी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। इसके साथ ही उन्होंने कई रोमांटि तस्वीरों को भी शेयर किया है। हालांकि, इसकी जानकारी सामने आने के बाद फैंस हैरान हो गए हैं। फैंस उन्हें बधाई दे रहे हैं।

Just for clarity. Not married – just dating each other. That too it will happen one day. 🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾 pic.twitter.com/Rx6ze6lrhE

ललित मोदी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर फोटो को शेयर करते हुए लिखा है कि परिवारों के साथ मालदीव, सार्डिनिया में एक बेहतरीन ग्लोबल टूर के बाद लंदन में वापसी, साथ में मेरी बेटरहाफ सुष्मिता सेन। आखिरकार एक नई शुरुआत और नया जीवन। ओवर द मून इसके बाद उन्होंने कई सारे लव वाले इमोजी शेयर किए। बता दें कि सुष्मिता, रोहमन शॉल से ब्रेकअप के बाद ललित मोदी को डेट कर रही हैं।

Just back in london after a whirling global tour #maldives # sardinia with the families – not to mention my #betterhalf @sushmitasen47 – a new beginning a new life finally. Over the moon. 🥰😘😍😍🥰💕💞💖💘💓 pic.twitter.com/Vvks5afTfz

— Lalit Kumar Modi (@LalitKModi) July 14, 2022