‘इंग्लैंड टीम को 20 मिनट के लिए ड्रेसिंग रूम में लॉक कर दें’, लीजेंड क्रिकेटर ने पाकिस्तान को बताया सेमीफाइनल में पहुंचने का तरीका

Semi Final Qualification: आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में खराब प्रदर्शन के बाद पाकिस्तान टीम (Pakistan team) को कुदरत के निजाम का सहारा था, यानी पाकिस्तानी फैंस इस उम्मीद में बैठे थे कि न्यूजीलैंड (New Zealand) को श्रीलंका हरा देगी और सेमी-फाइनल के लिए उसका रास्ता साफ हो जाएगा। लेकिन न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को हराकर अपनी दावेदारी को मजबूत कर लिया है। जिसके बाद अब पाकिस्तान को इंग्लैंड (England) के खिलाफ बड़े अंतर से जीत हासिल करनी पड़ेगी। वहीं, पाकिस्तान की स्थिति को देखते हुए पूर्व क्रिकेटर वसीम अकरम (Wasim Akram) ने भी अपने देश की टीम पर तंज कसते हुए एक अजीब सलाह दे डाली है।

दरअसल, पाकिस्तानी स्पोर्ट्स चैनल के एंकर और साथी पैनलिस्ट के साथ बातचीत में वसीम अकरम (Wasim Akram) ने कहा कि पाकिस्तान (Pakistan team) अभी भी सेमीफाइनल में पहुंच सकता है अगर वो पहले बल्लेबाजी करते हुए अच्छा स्कोर बनाए और फिर पूरी इंग्लैंड टीम को 20 मिनट के लिए ड्रेसिंग रूम (Dressing Rooms) में लॉक कर दे, ताकि इंग्लैंड (England) के सभी खिलाड़ियों को टाइम आउट दे दिया जाए। यह बात रिकॉर्ड तो नहीं हो पायी, लेकिन एंकर ने लाइव शो के दौरान इसे दोहराया। वहीं, वसीम अकरम की ओर से दिये गए सुझाव पर एंकर के साथ ही अन्य पैनलिस्ट में शामिल शोएब मलिक और मिस्बाह उल हक भी हंसते रहे।

वसीम अकरम (Wasim Akram) ने यह बात टाइम आउट नियम के तहत कही, जिसमें विकेट गिरने के बाद नए बल्लेबाज को दो मिनट के अंतर स्ट्राइक लेनी होती है नहीं तो बल्लेबाज को आउट दिया जा सकता है। बांग्लादेश के खिलाफ मैच में श्रीलंका के एंजेलो मैथ्यूज टाइम आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बनें थे।

Wasim Akram – Pakistan can still qualify for semis, bat first against England and then lock them for 20 mins in dressing room so that the whole team is declared timed out.

😂😂

pic.twitter.com/yKrINsw5Yh

— Cricketopia (@CricketopiaCom) November 10, 2023