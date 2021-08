भारत के इस दिग्गज ऑलराउंडर ने क्रिकेट को कहा अलविदा, महज 4 रन देकर 6 विकेट चटकाने का है रिकॉर्ड

भारतीय क्रिकेट टीम (Indian Cricket Team) के ऑलराउंडर स्टुअर्ट बिन्नी (All-rounder Stuart Binny) ने सोमवार को क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास (Retirement from all forms of cricket) का एलान कर दिया है। स्टुअर्ट बिन्नी ( Stuart Binny)ने भारत के तरफ से छह टेस्ट, 14 वन-डे और तीन टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच (3 T20 international matches) खेले हैं। बता दें कि स्टुअर्ट बिन्नी (Stuart Binny) लंबे समय से भारतीय टीम से बाहर चल रहे थे। उन्होंने अपना आखिरी अंतरराष्ट्रीय मैच (टी-20) 27 अगस्त 2016 को वेस्टइंडीज (West Indies) के खिलाफ खेला था।